Due milioni di euro con un gratta e vinci a Trieste

In un evento che ha lasciato tutti a bocca aperta, un fortunato cittadino di Trieste ha vinto due milioni di euro giocando un semplice gratta e vinci presso il bar Sportivo di via dell’Istria 8/e. La vincita, ottenuta con una spesa di appena dieci euro, rappresenta una delle somme più consistenti mai registrate nella storia recente della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il mistero del fortunato ignoto

L’identità del vincitore rimane ancora sconosciuta. Anche i gestori del bar non erano a conoscenza della vincita al momento dell’acquisto. “Non ne sapevamo niente”, ha dichiarato Laura, la dipendente del bancone, riferendosi all’inaspettata notizia. Ora, il bar spera che il fortunato si ricordi di loro e possa condividere la propria gioia con la comunità locale.

Come è avvenuta la vincita

Secondo quanto rivelato dai titolari del bar, la vincita è stata registrata automaticamente dal sistema nazionale di verifica sulle vendite. Il vincitore avrebbe potuto acquistare il biglietto fortunato, portarlo a casa e, una volta grattato, scoprire di aver vinto la somma considerevole. “Ne ordiniamo veramente tanti”, ha aggiunto Laura, sottolineando che i clienti abituali spesso ritornano per tentare la fortuna.

Reazioni dei gestori del bar

Inizialmente, la notizia della vincita ha suscitato perplessità tra i titolari del bar. “Prova a veder l’altro bar qua sotto”, ha suggerito uno di loro, solo per scoprire che non vendono più gratta e vinci. Questo episodio non è il primo: qualche anno fa, infatti, anche in questo stesso locale era stata registrata una vincita di un milione di euro. “È un marciapiede fortunato”, ha commentato il titolare, evidenziando la strana coincidenza delle vincite.

Un marciapiede da ricordare nel rione

Via dell’Istria 8/e si conferma così un luogo di straordinaria fortuna, almeno per quanto riguarda i gratta e vinci. I residenti del rione raccontano storie simili, alimentando la leggenda locale di un “marciapiede fortunato”. Questa particolare area di Trieste sembra essere la preferita per chi cerca di cambiare la propria vita con un colpo di fortuna.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook