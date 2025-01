Rissa a Largo Barriera: esercenti in attesa di soluzioni definitive

TRIESTE – Dopo la violenta rissa avvenuta domenica 12 gennaio, Largo Barriera, cuore pulsante del Friuli-Venezia Giulia, vive momenti di profonda esasperazione tra gli esercenti locali. La rissa, caratterizzata da spranghe e bastoni, ha lasciato il rione sotto una nuvola di preoccupazione, minando la fiducia nelle misure di sicurezza attualmente in atto.

La reazione degli esercenti

Gli operatori commerciali di Largo Barriera esprimono una crescente preoccupazione per la frequente comparsa di episodi di violenza. Edoardo, responsabile dell’Urban Caffè, sottolinea come la presenza costante delle forze dell’ordine possa sembrare rassicurante, ma allo stesso tempo crea un senso di inquietudine tra i clienti. “E’ chiaro che così siamo più tranquilli, ma forse con agenti in borghese o dei vigilantes sarebbe tutto più discreto”, afferma.

La presenza delle forze dell’ordine: temporanea o duratura?

Dalla Prosciutteria Barriera emerge un sentimento di rassegnazione riguardo alla presenza delle forze dell’ordine. “Ora sono molto presenti e forse lo saranno per una settimana. E poi? Tornerà tutto come prima”, lamenta un esercente. La proposta di introdurre vigilantes è vista come una soluzione parziale e insostenibile, poiché gli esercenti ritengono che la sicurezza debba essere garantita dalle istituzioni pubbliche, non a carico delle attività locali.

Esperienze dirette

Il Caffè Impero racconta episodi di tensione ricorrenti, come tentativi di vandalismo contro le proprietà commerciali. “Le forze dell’ordine sono ciclicamente presenti, solo che quando vanno via si torna punto e a capo”, spiega il titolare. Luci, della storica Caffetteria Pirona, aggiunge: “Si tratta di una zona che, nel corso degli ultimi tempi, sta diventando sempre più invivibile”.

