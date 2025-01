Apre il nuovo Despar in via XX Settembre a Trieste

Trieste accoglie un nuovo punto vendita Despar, situato in via XX Settembre 15, nel cuore della città. Alla cerimonia di inaugurazione, svoltasi questa mattina, hanno partecipato l’assessore del Friuli-Venezia Giulia alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

Un servizio per la comunità e i turisti

Nel corso dell’evento, Roberti ha sottolineato come il nuovo supermercato non sia solo un’attività economica, ma anche un servizio essenziale per la comunità. La posizione strategica in una zona di passaggio, frequentata sia dai triestini che dai sempre più numerosi turisti, rende questo punto vendita un valore aggiunto per la città.

“Un nuovo supermercato non è soltanto un’attività economica e di impresa che cresce, ma anche un servizio per la comunità”, ha dichiarato Roberti.

L’impegno per la qualità

Durante il suo intervento, Roberti ha voluto evidenziare l’importanza della qualità dei prodotti offerti. “L’augurio che rivolgo all’azienda è di continuare così, con una presenza costante sul territorio”, ha aggiunto, esprimendo anche la speranza che Despar possa presto inaugurare un ventiseiesimo punto vendita nel comune di Trieste.

L’attenzione alla qualità non si limita ai prodotti: il punto vendita si distingue per la cura degli spazi, pensati per offrire un’esperienza d’acquisto piacevole e moderna.

Un impulso all’economia locale

L’apertura di un nuovo supermercato rappresenta anche un segnale positivo per l’economia locale. Grazie a questa iniziativa, non solo vengono creati nuovi posti di lavoro, ma si contribuisce anche a valorizzare il territorio e a rispondere alle esigenze della cittadinanza.

Roberto Dipiazza, presente all’inaugurazione, ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per il tessuto economico e sociale di Trieste.

La crescita di Despar in Friuli-Venezia Giulia

Il nuovo punto vendita di via XX Settembre si aggiunge alla rete di supermercati Despar già presenti nella regione. L’azienda ha dimostrato negli anni un impegno costante nel territorio, garantendo prodotti di qualità e promuovendo la sostenibilità.

Con questa nuova apertura, Despar rafforza il suo ruolo di protagonista nel settore della grande distribuzione in Friuli-Venezia Giulia, confermando la sua missione di essere non solo un punto vendita, ma un vero e proprio servizio per le comunità locali.

