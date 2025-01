Cinema d’autore: il programma online del 36° Trieste Film Festival

Dal 18 al 27 gennaio, torna l’appuntamento con il Trieste Film Festival, la più importante vetrina del cinema dell’Europa centro-orientale. Nato nel 1989, alla vigilia della caduta del Muro di Berlino, il festival si conferma un punto di riferimento per le cinematografie di paesi come Grecia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Serbia, Georgia, Ungheria, Germania e Svizzera. Anche quest’anno, il festival offre agli spettatori la possibilità di seguire i film online sulla piattaforma MYmovies ONE, la più grande community italiana dedicata al cinema di qualità.

Il cinema come finestra sul mondo

Il Trieste Film Festival si distingue per la capacità di raccontare le trasformazioni sociali, culturali e politiche dell’Europa contemporanea. Attraverso una selezione di film che spaziano dal documentario al dramma, il festival offre un viaggio emozionante oltre i confini, riflettendo su tematiche attuali come la memoria collettiva, la gentrificazione e la violenza patriarcale.

Programma online: 11 titoli imperdibili

La 36a edizione propone 11 film disponibili in streaming, ognuno con una storia unica e coinvolgente:

78 Days di Emilija Gašic: un video-diario che racconta la vita di tre sorelle durante i bombardamenti NATO in Serbia.

di Emilija Gašic: un video-diario che racconta la vita di tre sorelle durante i bombardamenti NATO in Serbia. When the Phone Rang di Iva Radivojevic: un documentario che esplora la memoria di uno sfollamento forzato durante la guerra civile.

di Iva Radivojevic: un documentario che esplora la memoria di uno sfollamento forzato durante la guerra civile. Faruk di Asli Özge: un nonagenario si trova al centro di una storia che intreccia ricordi e gentrificazione.

di Asli Özge: un nonagenario si trova al centro di una storia che intreccia ricordi e gentrificazione. Our Lovely Pig Slaughter di Adam Martinec: una tragicommedia sul conflitto familiare che emerge da un rito rurale tradizionale.

di Adam Martinec: una tragicommedia sul conflitto familiare che emerge da un rito rurale tradizionale. Meat di Dimitris Nakos: una moderna tragedia greca che indaga le dinamiche familiari e le rivalità tra vicini.

di Dimitris Nakos: una moderna tragedia greca che indaga le dinamiche familiari e le rivalità tra vicini. Kyuka: Before Summer’s End di Kostis Charamountanis: la vacanza di un padre single con i figli gemelli, tra dolcezza e tragedia.

di Kostis Charamountanis: la vacanza di un padre single con i figli gemelli, tra dolcezza e tragedia. That’s It for Today di Marko Dordevic: una riflessione sulle ferite invisibili nei legami familiari.

di Marko Dordevic: una riflessione sulle ferite invisibili nei legami familiari. Lesson Learned di Bálint Szimler: un realistico spaccato del sistema scolastico ungherese.

di Bálint Szimler: un realistico spaccato del sistema scolastico ungherese. Charlotte, una di noi di Rolando Colla: una storia di ricongiungimento familiare tra Italia e Svizzera.

di Rolando Colla: una storia di ricongiungimento familiare tra Italia e Svizzera. Mother and Daughter or The Night Is Never Complete di Lana Gogoberidze: il rapporto tra tre generazioni di donne nella storia del cinema georgiano.

di Lana Gogoberidze: il rapporto tra tre generazioni di donne nella storia del cinema georgiano. My Late Summer di Danis Tanovic: un’intensa ricerca di identità e perdono ambientata su un’isola della Dalmazia.

Un festival accessibile a tutti

Grazie alla piattaforma MYmovies ONE, gli appassionati di cinema possono accedere al programma del festival in modo semplice e immediato. I film saranno disponibili in streaming fino ad esaurimento dei posti virtuali, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. L’abbonamento alla piattaforma include l’accesso a tutti i titoli selezionati.

Informazioni pratiche

Per consultare il programma completo e prenotare l’accesso, è possibile visitare il sito ufficiale del festival su MYmovies ONE. Non perdete l’occasione di partecipare a uno degli eventi più attesi del panorama cinematografico europeo.

