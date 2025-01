Capitale Italiana della Cultura 2027: Pordenone tra le dieci finaliste

Pordenone è ufficialmente tra le dieci finaliste in corsa per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027. Il Ministero della Cultura ha annunciato le città selezionate, frutto di un’attenta valutazione da parte della giuria presieduta da Davide Maria Desario. Un traguardo importante per la città friulana, che con il progetto “Pordenone 2027. Città che sorprende” rappresenta l’unica candidatura del Nord Est.

La competizione: chi sono le sfidanti di Pordenone?

Al fianco di Pordenone, altre nove città italiane hanno superato la prima selezione. Ecco i loro progetti:

Alberobello (Puglia): “Pietramadre”

Aliano (Basilicata): “Terra dell’altrove”

Brindisi (Puglia): “Navigare il futuro”

Gallipoli (Puglia): “La bella tra terra e mare”

La Spezia (Liguria): “Una cultura come il mare”

Pompei (Campania): “Pompei Continuum”

Reggio Calabria (Calabria): “Cuore del Mediterraneo”

Sant’Andrea di Conza (Campania): “Incontro tempo”

Savona (Liguria): “Nuove rotte per la cultura”

Queste città si contenderanno il titolo in audizioni pubbliche previste per il 25 e 26 febbraio 2025, durante le quali ogni finalista presenterà il proprio dossier in 60 minuti, divisi tra esposizione e domande.

Il progetto di Pordenone: “Città che sorprende”

Il dossier di Pordenone si basa su un concept innovativo e inclusivo, capace di valorizzare il territorio attraverso la cultura. La città punta a stupire con iniziative che fondono tradizione e modernità, attirando l’attenzione non solo a livello nazionale ma anche internazionale.

Il progetto si pone l’obiettivo di rilanciare Pordenone come un punto di riferimento per l’arte, la cultura e l’innovazione. Con un ricco programma di eventi e collaborazioni, la città vuole rappresentare una nuova frontiera della cultura italiana.

Un’opportunità per la città e per tutto il Friuli-Venezia Giulia

La candidatura di Pordenone non riguarda solo la città, ma anche l’intero Friuli-Venezia Giulia, che potrebbe beneficiare di una maggiore visibilità turistica e culturale. Alla città vincitrice sarà assegnato un contributo di un milione di euro per la realizzazione delle iniziative previste dal progetto, una spinta significativa per il territorio.

Quando sarà proclamata la Capitale Italiana della Cultura 2027?

La proclamazione della città vincitrice è prevista entro il 28 marzo 2025. Nel frattempo, Pordenone si prepara ad affrontare le audizioni con determinazione e orgoglio, consapevole di rappresentare una parte fondamentale della cultura e dell’identità del Nord Est.

Con il suo slogan, “Città che sorprende,” Pordenone punta a lasciare il segno e a conquistare il cuore della giuria. Riuscirà a diventare la Capitale Italiana della Cultura 2027.

