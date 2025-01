Giornata della trasparenza a Trieste: focus su sostenibilità ed energia

“La trasparenza è il pilastro fondamentale di una gestione energetica efficace e inclusiva”, ha dichiarato Fabio Scoccimarro, assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, durante l’evento organizzato dall’Università degli Studi di Trieste in occasione della Giornata della trasparenza. Secondo Scoccimarro, dati chiari e accessibili rappresentano lo strumento principale per rafforzare la fiducia e coinvolgere attivamente cittadini e imprese nel percorso verso la sostenibilità.

L’importanza di piattaforme digitali aperte

Durante il suo intervento, Scoccimarro ha sottolineato il ruolo cruciale delle piattaforme digitali aperte. Questi strumenti permettono di monitorare i consumi energetici, verificare l’origine delle fonti e valutare i progressi rispetto agli obiettivi di sostenibilità. Tuttavia, l’alto costo dell’energia in Italia, uno dei più elevati in Europa, rappresenta una sfida significativa, rallentando sia il raggiungimento della trasparenza sia gli investimenti nel settore.

Innovazione e tecnologie intelligenti per l’energia

“L’innovazione è la chiave per trasformare il nostro sistema energetico”, ha affermato l’assessore. Soluzioni tecnologiche avanzate e l’efficientamento delle risorse attuali sono fondamentali per ottimizzare la produzione e il consumo di energia. Nonostante i costi elevati, Scoccimarro ha ribadito l’importanza di non sacrificare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, essenziali per il futuro.

Le sfide delle direttive europee sulla trasparenza

L’assessore ha poi affrontato il tema delle nuove direttive europee, che richiedono alle aziende di rendere trasparenti le loro emissioni lungo tutta la catena del valore. Queste norme, pur generando inizialmente confusione, mirano a prevenire il fenomeno del greenwashing e a fornire informazioni utili agli investitori per valutare la sostenibilità delle imprese.

Collaborazione tra pubblico e privato per affrontare le sfide future

Secondo Scoccimarro, le sfide energetiche del futuro richiedono una stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche e aziende private. “Dobbiamo sviluppare progetti congiunti che combinino risorse e competenze per implementare tecnologie innovative”, ha concluso, aggiungendo che trasparenza e visione strategica devono guidare l’Italia verso un futuro sostenibile, in linea con gli obiettivi della legge regionale Fvg Green e del Green Deal europeo.

