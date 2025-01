Assicurazione auto più cara nel 2025: il caso del Friuli

Nel 2025, quasi 13.000 assicurati del Friuli-Venezia Giulia vedranno peggiorare la propria classe di merito e, di conseguenza, aumentare il costo dell’Rc auto. È quanto emerge dall’ultima analisi condotta dall’osservatorio di Facile.it su oltre 955.000 preventivi raccolti tra novembre e dicembre 2024.

Nel complesso, la percentuale di automobilisti interessati dai rincari è pari all’1,79% del totale regionale, una cifra significativa che sottolinea l’impatto economico dei sinistri con colpa.

Udine al vertice per sinistri con colpa

A livello provinciale, Udine si posiziona al primo posto nella classifica dei sinistri con colpa denunciati nel 2024, con un’incidenza del 1,98%. Seguono Gorizia (1,92%) e Pordenone (1,75%), mentre chiude la graduatoria Trieste, con un valore inferiore alla media regionale (1,40%). Questi dati evidenziano un’ampia variabilità all’interno del territorio friulano, sia in termini di sinistri sia di impatti sulle tariffe assicurative.

Chi pagherà di più? Il profilo degli assicurati penalizzati

Dall’analisi emerge che la percentuale di sinistri con colpa è più alta tra le donne (2,40%) rispetto agli uomini (1,48%). Per quanto riguarda la professione, gli impiegati in azienda sono risultati la categoria con l’incidenza più elevata (2,22%), seguiti dai pensionati (1,92%). Questi profili saranno dunque i più colpiti dagli aumenti delle tariffe Rc auto nel 2025.

Le implicazioni economiche per gli automobilisti friulani

L’aumento delle tariffe Rc auto rappresenta un ulteriore aggravio per i bilanci familiari, soprattutto in un contesto economico già segnato da rincari generalizzati. Gli automobilisti interessati dovranno affrontare premi più alti per assicurare il proprio veicolo, con costi variabili in base alla classe di merito e alla provincia di residenza.

Come limitare i rincari dell’Rc auto?

Per gli automobilisti del Friuli-Venezia Giulia, la prevenzione rimane l’arma più efficace. Adottare una guida prudente, ridurre le situazioni di rischio e confrontare regolarmente i preventivi assicurativi possono aiutare a contenere i costi dell’Rc auto. Inoltre, è fondamentale prestare attenzione alle clausole contrattuali e valutare soluzioni assicurative personalizzate.

