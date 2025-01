Nuova vita per l’ex autoporto di Coccau? 17 imprese pronte a investire

La rigenerazione dell’area dell’ex autoporto di Coccau, situata nel comune di Tarvisio, si appresta a diventare una grande opportunità economica e logistica per il territorio. Ben 17 imprese artigiane hanno manifestato il proprio interesse a insediarsi in questa zona, attualmente impiegata solo in parte per attività artigianali e di deposito, ma destinata a una riqualificazione strategica.

Il progetto di recupero

Secondo quanto emerso nell’incontro fra l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette e i rappresentanti del consorzio Cosilt, il piano di recupero dell’ex autoporto di Coccau si inserisce nel Masterplan regionale dei complessi produttivi degradati. Il Comune di Tarvisio, insieme a Confartigianato-Imprese Udine e al Carnia Industrial Park, ha avviato uno studio di fattibilità per il riuso dell’intera area, basandosi sulle esigenze emerse da un’analisi di Confartigianato FVG che ha coinvolto una ventina di imprese locali.

Spazi modulari e potenziale occupazionale

Il progetto prevede in una prima fase l’acquisizione dell’immobile e il recupero del piazzale inferiore, dove verranno realizzati spazi modulari tra i 300 e i 500 mq, destinati a micro e piccole imprese artigiane. Questo consentirà alle aziende di raddoppiare la superficie produttiva, portando a un incremento del personale impiegato. In una seconda fase, l’obiettivo è riqualificare l’area del piazzale superiore con servizi mirati alla logistica.

Interesse crescente per la zona

L’assessore Bini ha sottolineato come la crescita occupazionale prevista e l’ampliamento delle superfici insediative rappresentino un valore aggiunto. Non solo: è già evidente il coinvolgimento di imprenditori privati pronti a investire e persino il possibile rientro di aziende attualmente insediate in Austria.

Una spinta allo sviluppo del Tarvisiano

Con il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia, l’ex autoporto di Coccau potrebbe tornare a essere una risorsa strategica per il Tarvisiano. Grazie all’interesse di 17 imprese artigiane e a una progettazione ben definita, questa zona si prepara a diventare un polo produttivo e logistico di rilievo, favorendo la crescita economica dell’intera area montana.

