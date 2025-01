Muggia, truffa agli anziani: rubati gioielli e contanti a un’82enne

MUGGIA – La truffa del finto incidente torna a mietere vittime, questa volta nella tranquilla Muggia, dove un’anziana di 82 anni è caduta nella rete di un truffatore. Una storia che purtroppo si ripete e che evidenzia la vulnerabilità delle persone anziane di fronte a questi subdoli stratagemmi.

La telefonata shock: “Suo figlio è in tribunale”

La mattina del 26 gennaio, la donna riceve una telefonata allarmante. Dall’altra parte della cornetta, una voce maschile si presenta come un ufficiale di giustizia, affermando che il figlio della signora si trovava in tribunale a causa di un grave incidente. Per “liberarlo”, il truffatore chiede una somma esorbitante: 60.000 euro.

La resistenza dell’anziana: consegnati solo 700 euro

La cifra richiesta dai truffatori era evidentemente fuori dalla portata dell’anziana, che, presa dal panico, decide di consegnare tutto ciò che aveva in casa. Oro, gioielli e contanti: il valore complessivo è stimato intorno ai 700 euro. Il falso carabiniere si è presentato direttamente a casa sua per ritirare il bottino, completando così la truffa.

Le indagini dei carabinieri di Muggia

Il caso è ora nelle mani dei carabinieri della tenenza di Muggia, che stanno conducendo approfondite indagini per risalire all’identità del truffatore. Anche la Procura della Repubblica è stata informata dell’accaduto, e sono in corso verifiche su eventuali collegamenti con altre truffe simili avvenute nella zona.

La necessità di sensibilizzare e prevenire

Questo episodio mette in luce l’importanza di sensibilizzare la popolazione, soprattutto gli anziani, sulle tecniche di raggiro utilizzate dai malviventi. È fondamentale diffondere messaggi di prevenzione, spiegando come riconoscere queste situazioni e come agire per evitare di cadere in trappola.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook