Il Friuli-Venezia Giulia si conferma tra le Regioni più all’avanguardia in Italia nella digitalizzazione. È stato ufficialmente completato il Piano banda ultralarga per le aree bianche, un’infrastruttura strategica che porta la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) in 181 piccoli Comuni del territorio, garantendo connessioni ultra-veloci a imprese, scuole e pubblica amministrazione.

Una collaborazione vincente per 3.000 km di rete

Alla base di questo successo c’è una sinergia istituzionale tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), la Regione Friuli-Venezia Giulia e Infratel Italia, con Open Fiber incaricata della costruzione della rete. Complessivamente, sono stati realizzati oltre 3.000 km di fibra ottica, connettendo circa 160.000 unità immobiliari e più di 800 sedi della pubblica amministrazione.

Il ruolo strategico della Rete pubblica regionale

L’assessore ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla Regione in anticipo sui tempi. Grazie agli investimenti su Insiel, il Friuli-Venezia Giulia disponeva già di una Rete pubblica regionale (Rpr) con 1.600 km di dorsale e oltre 500 km di rete di accesso nelle città e nelle aree industriali. Questa infrastruttura ha consentito a Open Fiber di potenziare la connettività nelle zone meno servite, colmando il divario digitale.

Le aree bianche ora connesse al futuro

Le aree bianche sono le zone meno redditizie per gli operatori privati, dove senza un intervento pubblico la banda ultralarga non sarebbe mai arrivata. Grazie ai fondi europei e alla collaborazione tra Governo e Regioni, oggi questi territori possono competere a livello digitale, favorendo lo sviluppo economico e sociale.

Fibra ottica FTTH: velocità e nuove opportunità

Da oggi, gli abitanti delle aree bianche del Friuli-Venezia Giulia potranno richiedere l’attivazione della fibra ottica presso gli operatori di settore. L’assessore Callari ha evidenziato come la tecnologia FTTH sia attualmente l’unica capace di superare la velocità di 1 Gigabit al secondo, garantendo prestazioni di altissimo livello per cittadini, imprese e istituzioni.

Un futuro sempre più digitale per il Friuli-Venezia Giulia

Il governatore Massimiliano Fedriga ha ribadito l’impegno della Regione nella transizione digitale, puntando su infrastrutture avanzate e formazione tecnologica per i cittadini. Un esempio concreto è la creazione di centri di facilitazione digitale, pensati per aiutare la popolazione ad acquisire competenze informatiche e sfruttare al meglio le potenzialità della rete.

Grazie a questa strategia, il Friuli-Venezia Giulia si conferma un modello di riferimento a livello nazionale, ponendosi tra le prime Regioni italiane a completare la copertura in fibra ottica nelle aree meno servite.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook