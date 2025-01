Polizia Stradale Fvg: controlli, infrazioni e sequestri, il report 2024

La Polizia Stradale del Friuli-Venezia Giulia ha tracciato il bilancio del 2024, evidenziando numeri significativi in termini di sicurezza e prevenzione. Durante l’anno appena trascorso, sono state impiegate 11.828 pattuglie, che hanno effettuato 56.908 controlli sulle persone e contestato ben 33.393 infrazioni.

Tra le violazioni più frequenti si segnalano 5.293 casi di eccesso di velocità, il ritiro di 952 patenti e 686 carte di circolazione, oltre alla decurtazione complessiva di 58.109 punti patente.

Guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe

I controlli con etilometri e precursori hanno interessato 10.720 conducenti, portando a 208 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e 28 denunce per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Un dato che conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine nella prevenzione degli incidenti stradali legati all’abuso di alcol e droga.

Focus sui trasporti pesanti: oltre 2.200 infrazioni sui tempi di guida

Particolare attenzione è stata dedicata al trasporto professionale, con 119 servizi mirati e 226 operatori coinvolti. Sono stati controllati 583 veicoli pesanti, accertando 381 infrazioni, con il ritiro di 7 patenti e 7 carte di circolazione.

Inoltre, il monitoraggio ha permesso di rilevare 126 infrazioni per trasporti eccezionali, 2.219 violazioni sui tempi di guida e riposo degli autisti, 143 casi di manomissione del tachigrafo, 1.893 infrazioni per sovraccarico e 655 violazioni relative al trasporto internazionale di merci e passeggeri.

Un anno di attività investigativa: 503 persone deferite

L’attività di polizia giudiziaria ha portato alla denuncia di 503 persone, di cui 13 arrestate e 492 denunciate in stato di libertà. Tra gli interventi di maggiore rilievo spicca il sequestro di 69 kg di hashish avvenuto nel mese di ottobre lungo l’autostrada A4.

Inoltre, sono stati controllati 160 esercizi pubblici, tra cui 59 autofficine, 22 autorivendite, 31 autoscuole, 8 carrozzerie e 7 agenzie di pratiche automobilistiche. Da queste verifiche sono emerse 36 infrazioni, di cui 32 sanzioni amministrative e 4 penali.

Soccorso stradale e assistenza agli automobilisti

L’impegno della Polizia Stradale non si limita solo ai controlli e alle sanzioni: nel 2024 sono stati effettuati ben 8.018 interventi di soccorso stradale, dimostrando un’attenzione costante verso gli utenti della strada in difficoltà.

Educazione stradale: oltre 3.000 studenti coinvolti

Oltre alle operazioni di controllo, la Polizia Stradale ha svolto un’intensa attività di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole. Nel corso del 2024, gli agenti sono entrati in 46 istituti scolastici, incontrando più di 3.000 studenti in 51 incontri formativi. Un’iniziativa fondamentale per sensibilizzare i giovani ai rischi della strada e promuovere una guida responsabile.

Un calo dell’incidentalità dopo le nuove norme del Codice della Strada

Dallo scorso 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore le nuove disposizioni della legge 177/2024, che hanno apportato significative modifiche al Codice della Strada. Dai primi dati della Polizia Stradale emerge un calo tendenziale dell’incidentalità e delle vittime, segno che le nuove regole potrebbero avere un impatto positivo sulla sicurezza stradale.

