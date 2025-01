Turismo montano FVG: 350 mila euro per il Cai nel 2025

Via libera dalla Regione Friuli-Venezia Giulia al programma annuale del Club Alpino Italiano (Cai), che prevede una serie di interventi mirati alla valorizzazione e manutenzione del territorio montano. 350 mila euro sono stati stanziati per il 2025, con una ripartizione tra spese correnti (250 mila euro) e spese di investimento.

La delibera è stata approvata su proposta dell’assessore alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, il quale ha sottolineato l’importanza del programma per la fruibilità della montagna durante tutto l’anno.

Manutenzione di oltre 4.600 km di sentieri

Uno degli obiettivi principali del Cai è la manutenzione della vasta rete sentieristica del Friuli-Venezia Giulia, che si estende per oltre 4.600 chilometri. L’assessore Bini ha evidenziato come questo intervento sia fondamentale per lo sviluppo del turismo montano e la sua destagionalizzazione.

Garantire sentieri sicuri e ben mantenuti consente di rendere accessibile la montagna tutto l’anno, supportando non solo gli escursionisti, ma anche gli operatori turistici locali. A svolgere questo prezioso lavoro sono i 19.500 soci volontari del Cai presenti in regione, ai quali Bini ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno e la cura del patrimonio naturalistico.

Rifugi e bivacchi: interventi mirati per l’ospitalità

Oltre alla manutenzione dei sentieri, una parte dei fondi sarà destinata ai rifugi e ai bivacchi alpini, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’obiettivo è garantire strutture sicure e accoglienti, migliorando i servizi offerti a escursionisti e alpinisti.

I lavori interesseranno le strutture che necessitano di interventi urgenti per mantenere standard di sicurezza e comfort elevati. Questo contribuirà a rafforzare il turismo montano, offrendo punti di appoggio efficienti per gli appassionati della montagna.

Formazione e sicurezza: prevenire gli infortuni

Una quota dei finanziamenti sarà destinata alla formazione e alla prevenzione degli infortuni in montagna. Il Cai FVG organizzerà corsi di aggiornamento e formazione alpinistica, rivolti sia ai volontari che al pubblico.

Queste attività sono fondamentali per sensibilizzare gli escursionisti sui rischi legati alla montagna e diffondere le buone pratiche di sicurezza. Il programma include anche iniziative alpinistiche ed eventi formativi, con l’obiettivo di migliorare la preparazione tecnica e la consapevolezza di chi frequenta la montagna.

Un impegno costante per il territorio

Il finanziamento del Cai per il 2025 conferma l’attenzione della Regione Friuli-Venezia Giulia verso la valorizzazione e la sicurezza del territorio montano. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e volontari, il Cai continua a svolgere un ruolo chiave nella conservazione del patrimonio naturale e nella promozione di un turismo sostenibile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook