Rifiuti abbandonati: la tecnologia incastra i furbetti a Palmanova

L’abbandono illecito dei rifiuti continua a essere una piaga, ma a Palmanova la tecnologia viene in aiuto. Grazie a videotrappole dotate di intelligenza artificiale, negli ultimi mesi sono stati rilevati 29 episodi di abbandono. I trasgressori sono stati immortalati dalle sei telecamere attive 24 ore su 24, che trasmettono i filmati criptati direttamente alla Polizia Locale.

Le telecamere, installate su due postazioni a rotazione, utilizzano algoritmi avanzati per analizzare le riprese e individuare le azioni di abbandono illecito. Il contratto stipulato tra il Comune di Palmanova e Alma Sicurezza prevede che i dispositivi vengano spostati ogni tre mesi, in modo da coprire diverse aree sensibili della città stellata.

Delle 29 violazioni registrate:

Questi numeri dimostrano che l’abitudine di scaricare rifiuti nei pressi dei cassonetti senza conferirli correttamente è ancora diffusa, nonostante i servizi di raccolta e smaltimento a disposizione dei cittadini.

Per contrastare il problema, il Comune di Palmanova ha installato cartelli informativi presso i cassonetti più critici. Questi contengono indicazioni precise sui giorni di raccolta differenziata e il numero verde 800 520 406 di Net, utile per richiedere lo svuotamento dei contenitori di vetro, verde e ramaglie.

Se si riscontrano problemi con la raccolta, come cassonetti pieni o rotti, la segnalazione deve essere effettuata direttamente a Net tramite il sito web (www.netaziendapulita.it/comuni/palmanova) o chiamando il numero verde.

Inoltre, i cittadini hanno a disposizione:

Il vicesindaco e assessore all’ambiente Luca Piani ha ribadito l’importanza della collaborazione dei cittadini:

“Vogliamo informare prima di tutto, ma se questo non basta, è necessario sanzionare chi non rispetta le regole. L’abbandono dei rifiuti ha un costo per tutti e non è giusto nei confronti di chi segue le regole. Esistono servizi per il corretto smaltimento: se un cassonetto è pieno, non bisogna lasciare i rifiuti a terra, ma cercare un altro punto di raccolta disponibile.”