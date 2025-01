Meteo FVG, week-end tra nubi e schiarite

Sull’Italia si stanno facendo strada correnti sud-occidentali progressivamente più umide, con un aumento della copertura nuvolosa. Nella notte tra venerdì e sabato un debole fronte sfiorerà la nostra regione, sospinto da correnti meridionali in quota. A partire da sabato, e per buona parte della prossima settimana, si affermeranno correnti nordorientali progressivamente più secche, che garantiranno un miglioramento del meteo e un ritorno a condizioni più stabili.

Sabato 1° febbraio

Nella notte e al mattino il cielo si presenterà coperto con piogge sparse in pianura, per lo più deboli o moderate, mentre in montagna potranno verificarsi deboli nevicate oltre i 1000-1200 metri, con possibili fiocchi fino a 700 metri nel Tarvisiano. In giornata si prevede un deciso miglioramento su pianura e costa, dove compariranno alcune schiarite. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Borino o Bora moderata. Le temperature in pianura oscilleranno tra 4°C e 7°C nei valori minimi e tra 9°C e 12°C nelle massime. Sulla costa, invece, le minime si assesteranno tra 6°C e 8°C, mentre le massime saranno comprese tra 9°C e 12°C.

Domenica 2 febbraio

Durante la mattina il cielo sarà in prevalenza sereno, sebbene non si possano escludere nubi basse nel fondovalle tarvisiano. Il resto della giornata trascorrerà sotto il segno del tempo stabile e soleggiato, ma sulla costa, in particolare a Trieste, la Bora potrà intensificarsi nelle ore serali (il cosiddetto Borino). Il Zero termico salirà fino a 2000 metri, favorendo un progressivo rialzo delle temperature in quota. In pianura, i valori minimi varieranno tra 0°C e +3°C, mentre le massime toccheranno 12°C-14°C. Sulla costa si attendono minime attorno ai 4°C-6°C e massime comprese tra 10°C e 12°C.

Tendenza per l’inizio della prossima settimana

Con l’ingresso costante di correnti nordorientali più secche, il tempo si manterrà stabile e prevalentemente soleggiato. L’aria più asciutta potrebbe favorire escursioni termiche significative, con mattine piuttosto fredde nelle aree interne e vallive, e temperature più miti nelle ore centrali della giornata, soprattutto in quota.

Fonte Osmer FVG

