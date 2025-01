Trieste, rimozione rifiuti abusivi a Banne: indagini sui colpevoli

Sono finalmente iniziate le operazioni di rimozione dei rifiuti abusivi nell’area di Banne, meglio conosciuta come Campo Carri, una zona da tempo oggetto di degrado ambientale. Il problema è stato al centro di un’approfondita indagine condotta dalla Polizia Locale di Trieste, in particolare dal Nucleo di Polizia Ambientale, con il supporto del Corpo Forestale Regionale di Opicina e dei Carabinieri di Opicina.

Un intervento di bonifica necessario

Il Comune di Trieste, attraverso il suo Servizio Sostenibilità Ambientale, ha dato il via alle operazioni di asporto e smaltimento dei rifiuti, un passo fondamentale per il ripristino dell’area. I lavori prevedono non solo la rimozione dei materiali abbandonati, ma anche una serie di analisi chimiche e fisiche per garantire la sicurezza dell’ambiente e della popolazione. Le attività di bonifica richiederanno alcuni giorni per essere completate.

Indagini sui responsabili: possibile richiesta di risarcimento

Le autorità stanno ancora lavorando per identificare i responsabili dell’abbandono illecito dei rifiuti. Qualora i presunti colpevoli venissero individuati e condannati, il Comune potrà rivalersi su di loro per il recupero delle spese sostenute per la bonifica. Questo rappresenta un segnale forte nei confronti di chi deturpa l’ambiente, ribadendo la tolleranza zero verso questi comportamenti.

Prevenire il degrado: nuove strategie in valutazione

L’operazione di pulizia rappresenta solo una parte della strategia messa in atto dalle autorità per contrastare il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti. Le amministrazioni coinvolte stanno infatti valutando soluzioni a lungo termine per prevenire il ripetersi di situazioni simili in futuro. Tra le possibili misure in discussione, figurano l’installazione di telecamere di sorveglianza, il potenziamento dei controlli e l’incremento delle sanzioni per i trasgressori.

