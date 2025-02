Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Udine, con il supporto dei cani antidroga della Guardia di Finanza, ha effettuato un’operazione di controllo presso l’ENAIP di Pasian di Prato. L’intervento è avvenuto su richiesta dell’ente stesso, i cui responsabili avevano segnalato comportamenti sospetti da parte di alcuni studenti.

L’intervento durante le lezioni

Il blitz è stato condotto in pieno orario scolastico, quando gli studenti erano regolarmente in aula. Gli agenti della Squadra Mobile hanno controllato contemporaneamente quattro classi segnalate per movimenti sospetti. In totale sono stati verificati circa 70 studenti.

Il ritrovamento di hashish e la prima segnalazione

Durante il controllo, è stato individuato un sedicenne in possesso di 1,2 grammi di hashish. Il giovane è stato segnalato amministrativamente al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti, in base all’articolo 75 del DPR 309/90.

La fuga e il tentativo di liberarsi della droga

Proseguendo il controllo negli spazi comuni, un altro studente, questa volta quindicenne, ha cercato di sfuggire ai controlli. Il ragazzo, pensando che gli agenti stessero per arrivare nella sua classe, ha tentato la fuga. Tuttavia, il comportamento non è passato inosservato a un’attenta insegnante, che ha immediatamente allertato la Polizia.

Gli agenti sono riusciti a fermare il giovane poco dopo, recuperando 5,2 grammi di marijuana che aveva tentato di gettare durante la fuga. Anche per lui è scattata la segnalazione amministrativa al Prefetto.

Nessun altri episodi illeciti

I controlli sono proseguiti fino alla tarda mattinata senza riscontrare ulteriori condotte illecite. L’operazione si è conclusa con il sequestro delle sostanze e le due segnalazioni a carico di un minore italiano e uno straniero.

Una collaborazione di successo

La collaborazione tra la Polizia di Stato e l’ENAIP di Pasian di Prato si conferma ancora una volta estremamente efficace. Questa sinergia, attiva da anni, continuerà anche in futuro, con l’obiettivo di garantire un ambiente scolastico sempre più sicuro e protetto per tutti gli studenti.

