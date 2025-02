Oncologia, tempi di attesa ridotti e più prestazioni garantite

I più recenti dati forniti dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi confermano un netto miglioramento nelle liste d’attesa oncologiche in Friuli-Venezia Giulia. Grazie agli interventi programmati per il 2024, le tempistiche di erogazione delle prestazioni risultano più snelle, specialmente per gli interventi chirurgici per tumore a priorità A, che devono essere garantiti entro 30 giorni.

Numeri in crescita e tempi in calo

In base alle rilevazioni più aggiornate, gli interventi chirurgici oncologici sono aumentati del 3,5%, mentre i tempi di attesa si sono ridotti del 29,6%. Inoltre, la percentuale delle prestazioni erogate entro i 30 giorni è migliorata del 23,6%. Tali risultati derivano dalle precise direttive che la Giunta regionale aveva introdotto ad aprile, mirate a migliorare i tempi di attesa, in particolare per le patologie oncologiche.

Riduzione dei tempi anche in altre specialità

Il trend positivo non riguarda solo l’oncologia. L’assessore Riccardi ha sottolineato che nel 2024 i tempi di attesa sono stati ridimensionati anche in altre branche specialistiche che presentavano maggiori criticità:

Prima visita cardiologica : -14%

: -14% Prima visita oculistica : -24%

: -24% Diagnostica per immagini (mammografia, TAC, RMN): -15%

Questo scenario conferma l’efficacia della riorganizzazione e degli investimenti stanziati per rafforzare tutto il Sistema Salute regionale.

Diritto di garanzia per i cittadini

Un ruolo importante è ricoperto anche dal diritto di garanzia, che assicura ai cittadini l’accesso alle prestazioni ambulatoriali di primo accesso entro i tempi massimi previsti. Dall’ultima rilevazione, relativa al periodo luglio-ottobre 2024, emerge che poco più di 8mila persone hanno fatto richiesta di questo strumento rispetto a 340mila prestazioni prenotate tramite il Call Center regionale. Il 95,4% di queste richieste è stato già soddisfatto dal servizio sanitario regionale.

Collaborazione tra pubblico e privato

Secondo la Corte dei conti, che ha valutato i numeri del 2023, era già evidente un progresso nella programmazione e nell’utilizzo delle risorse, riconoscendo il valore del privato accreditato come una leva strategica. A riguardo, l’assessore Riccardi ha ribadito come l’alleanza tra pubblico e privato – con il pubblico in regia – rappresenti un’opportunità migliorativa per la qualità dei servizi offerti a tutti i cittadini.

