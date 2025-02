È grazie alle segnalazioni dei cittadini se la Polizia di Stato di Udine ha potuto arrestare due presunti spacciatori di droga nelle aree limitrofe a via Giulia e via Buttrio, a est della stazione ferroviaria. I residenti avevano segnalato situazioni di degrado e traffici sospetti, portando la questione all’attenzione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (CPOSP), che ha sollecitato un rafforzamento dei controlli nella zona.

Il primo arresto: un 29enne pakistano

Il primo intervento risale al 28 gennaio, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno notato in via Ipplis due uomini scambiarsi un involucro sospetto per denaro. L’immediato intervento ha portato al sequestro di 89 grammi di hashish e 350 euro in contanti. L’uomo, un cittadino pakistano di 29 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, è stato arrestato per detenzione illecita ai fini di spaccio e condotto in carcere. L’acquirente, un cittadino italiano, è stato denunciato a piede libero.

Il secondo arresto: un 26enne marocchino

Il secondo episodio si è verificato il 3 febbraio. Durante un servizio di pattugliamento in via Buttrio, gli agenti hanno fermato un giovane che si muoveva con fare sospetto lungo i binari ferroviari. La perquisizione ha portato al sequestro di un panetto di 78 grammi di hashish. L’uomo, un cittadino marocchino di 26 anni, anch’egli senza fissa dimora e privo di fonti lecite di reddito, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condotto in carcere.

Un’azione congiunta per la sicurezza

Le due operazioni dimostrano l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Le segnalazioni dei residenti hanno permesso di individuare attività illegali e di ripristinare un maggiore senso di sicurezza nella zona. L’impegno della Polizia di Stato, coordinato dal CPOSP, proseguirà con ulteriori controlli per contrastare lo spaccio di droga e le situazioni di degrado urbano.

