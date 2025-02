Trieste Airport FVG ha aderito all’Airport Day, l’evento promosso da Assaeroporti per sottolineare il ruolo fondamentale degli scali nel progresso economico e nella transizione ecologica. Durante l’incontro con gli stakeholder del trasporto regionale, i vertici della società di gestione dello scalo hanno ribadito il proprio impegno per la decarbonizzazione e l’adozione di buone pratiche per uno sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi di sostenibilità di Trieste Airport

L’Amministratore Delegato Marco Consalvo ha illustrato le linee guida del piano di sostenibilità aeroportuale, affiancato da figure istituzionali e del settore trasporti, tra cui:

Enzo Volponi , Direttore del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità della Regione FVG;

, Direttore del Servizio Trasporto Pubblico e Mobilità della Regione FVG; Mauro Benvenuto , Sindaco di Ronchi dei Legionari;

, Sindaco di Ronchi dei Legionari; Elisa Nannetti , Direttrice Regionale FVG di Trenitalia;

, Direttrice Regionale FVG di Trenitalia; Luca Di Benedetto, Direttore Generale di APT Gorizia.

Tra le tematiche discusse: riduzione delle emissioni, tutela ambientale e coinvolgimento del territorio, con un focus su obiettivi misurabili e incontri semestrali per monitorare i progressi.

Decarbonizzazione: obiettivi e traguardi

Trieste Airport ha tracciato una roadmap chiara per la riduzione delle emissioni di CO2 Scope 1 e 2, passando da 1,27 kg per passeggero nel 2023 a 0,54 nel 2024, con l’obiettivo di raggiungere 0,24 kg nel 2025 e 0,17 kg nel 2026, fino alla neutralità carbonica nel 2027.

L’impegno dell’aeroporto non si ferma qui: il piano prevede anche un supporto alle compagnie aeree e agli altri attori della filiera dei trasporti per arrivare alla neutralità carbonica Scope 3 entro il 2050.

Un hub multimodale per una mobilità sostenibile

Nel suo intervento, Marco Consalvo ha sottolineato l’importanza di Trieste Airport come snodo di connessione tra ferrovia, strada e ciclovie. L’obiettivo è sviluppare ulteriormente l’integrazione tra i diversi sistemi di trasporto in modo sostenibile e condiviso con il territorio.

“Abbiamo già compiuto passi significativi in questa direzione” – ha dichiarato l’AD – “la crescita e la sostenibilità dell’offerta aerea e dei servizi di trasporto pubblico e privato saranno sempre più un elemento distintivo della nostra regione.”

Un evento di rilievo nazionale

L’incontro si è svolto in occasione dell’“Airport Day: aeroporti in pista per il Paese”, promosso da Assaeroporti con il coinvolgimento di importanti rappresentanti istituzionali e del settore, tra cui:

Matteo Salvini , Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Pierluigi Di Palma , Presidente dell’ENAC;

, Presidente dell’ENAC; Alessandra Ricci , AD di SACE;

, AD di SACE; Leopoldo Destro , Delegato Confindustria per i Trasporti;

, Delegato Confindustria per i Trasporti; Carlo Borgomeo, Presidente di Assaeroporti.

Grazie alla partecipazione di questi protagonisti, l’evento ha fornito un’importante vetrina sulle strategie e le azioni concrete che gli scali italiani stanno adottando per una mobilità più sostenibile e interconnessa.

