Elezioni comunali FVG 2025: 13-14 aprile, date fissate per quattro comuni

Le prossime elezioni comunali 2025 in Friuli-Venezia Giulia si terranno nelle giornate di domenica 13 aprile e lunedì 14 aprile, con un eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 27 aprile e lunedì 28 aprile. La Giunta regionale ha deliberato queste date in base alla legge regionale 19 del 2013 e su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.

Comuni interessati al voto

Saranno coinvolti quattro Comuni che hanno subito uno scioglimento anticipato degli organi: Pordenone, Monfalcone, Nimis e San Pier d’Isonzo. Per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti (Pordenone e Monfalcone), è previsto il turno di ballottaggio nelle giornate del 27 e 28 aprile, qualora nessun candidato sindaco raggiunga la maggioranza assoluta al primo turno.

Normativa di riferimento

La decisione della Giunta si inserisce nel quadro normativo stabilito dalla legge regionale 19 del 2013, che autorizza l’Amministrazione a fissare la data delle consultazioni non oltre il sessantesimo giorno antecedente il voto. Inoltre, come specificato dall’articolo 9 della legge regionale 12 del 2024, le elezioni devono svolgersi in un periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno 2025.

Due giornate di voto

L’assessore Roberti ha sottolineato che la scelta di domenica e lunedì risponde alle indicazioni legislative, garantendo così una più ampia possibilità di partecipazione al voto da parte dei cittadini. In caso di ballottaggio a Pordenone e Monfalcone, la seconda tornata avverrà due settimane dopo la prima, sempre su due giornate: 27 e 28 aprile.

Con la data delle elezioni ormai fissata, i Comuni interessati si preparano ad avviare la macchina organizzativa per consentire un corretto e fluido svolgimento delle operazioni di voto. Informazioni dettagliate sulle candidature, sulle liste e sulle modalità di voto saranno comunicate nei prossimi mesi, per assicurare a tutti gli elettori la massima trasparenza e partecipazione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook