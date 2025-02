Lavoro, quattro grandi aziende cercano under 35 al Recruiting Day Young

Giovedì 13 marzo Villa Dora di San Giorgio di Nogaro ospiterà il Recruiting Day Young, un evento pensato per favorire l’inserimento lavorativo dei giovani in Friuli-Venezia Giulia. L’iniziativa, organizzata dalla Regione con il supporto del Comune e dell’Informagiovani, permette a chi ha meno di 35 anni di sostenere colloqui diretti con quattro importanti realtà aziendali: Anima Vera, Famiglia Mattiussi, Gruppo Zanutta e Rete Ferroviaria Italiana.

Le parole dell’assessore regionale al Lavoro

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, sottolinea come eventi di questo tipo siano fondamentali per collegare direttamente istituzioni, enti locali e imprese, creando occasioni di incontro che favoriscano il match tra domanda e offerta di impiego. Per i giovani, rappresentano un’ottima opportunità per presentarsi e mettere in luce il proprio potenziale in un contesto informale ma altamente professionale.

Le aziende protagoniste

Anima Vera : azienda leader nell’ animazione turistica , progetta e realizza eventi per strutture turistiche, città e imprese. Attiva da oltre 35 anni, risponde alle diverse esigenze del mercato;

: azienda leader nell’ , progetta e realizza eventi per strutture turistiche, città e imprese. Attiva da oltre 35 anni, risponde alle diverse esigenze del mercato; Famiglia Mattiussi : realtà storica con 60 anni di esperienza nel settore alberghiero e della ristorazione , presente nella Bassa Friulana con strutture ad Aquileia e Villa Vicentina;

: realtà storica con nel settore e della , presente nella con strutture ad Aquileia e Villa Vicentina; Gruppo Zanutta : nato nel 1952 a Carlino (Udine) , è oggi tra i più grandi player nel settore edilizia e casa del Nordest. Con oltre 50 punti vendita in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte, impiega più di 1.000 dipendenti;

: nato nel , è oggi tra i più grandi player nel settore del Nordest. Con oltre 50 punti vendita in Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte, impiega più di Rete Ferroviaria Italiana (RFI): gestisce 16.800 km di rete ferroviaria nazionale con oltre 1.000 km ad alta velocità e conta 27.000 dipendenti specializzati.

La formula del “colloquio a tempo”

Il Recruiting Day Young prevede un format basato su colloqui della durata di cinque minuti ciascuno, per un totale di venti minuti a candidato, così da permettere a ognuno di incontrare tutte e quattro le aziende. Un vero e proprio “allenamento” per imparare a mettere in evidenza competenze, attitudini e punti di forza in modo rapido ed efficace.

Come partecipare

Per prendere parte all’evento è necessario iscriversi entro lunedì 10 marzo tramite la piattaforma online accessibile dalla pagina eventi del sito istituzionale della Regione, nella sezione dedicata al Recruiting Day Young. Tutti gli iscritti avranno inoltre la possibilità di partecipare, lunedì 10 marzo, a un incontro preparatorio presso la sala riunioni dell’Edificio Liberty di Villa Dora, primo piano, dove verranno forniti consigli e istruzioni per affrontare al meglio i colloqui.

L’organizzazione dei colloqui

Una volta chiuse le iscrizioni, ciascun candidato riceverà una email con l’orario di convocazione. Sarà un’occasione unica per dimostrare determinazione e talento alle aziende presenti, pronte a valutare nuove risorse da inserire nei propri organici.

