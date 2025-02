Taxi game, inseguimenti e arresti lungo la rotta balcanica

Con la sospensione del regime di Schengen, il fenomeno dei cosiddetti “taxi game” è emerso con ancora più forza. I migranti che un tempo si spostavano a piedi lungo i sentieri tra Slovenia e Italia, oggi sono sempre più spesso trasportati a bordo di auto di lusso. Questi viaggi, dal costo elevato, sono gestiti da reti criminali ben organizzate, in grado di eludere (o tentare di farlo) i controlli delle forze dell’ordine.

Tre inseguimenti in un solo giorno

Nella giornata del 10 febbraio, la polizia slovena ha dovuto affrontare ben tre inseguimenti con auto sospette. In due casi i passeur sono riusciti a fuggire, mentre nel terzo, intorno alle 22:00, le autorità di Capodistria hanno arrestato un cittadino uzbeko, ora in custodia.

Nel primo caso, gli agenti hanno intercettato una Hyundai Tucson immatricolata a Lubiana, nei pressi di Kozina. Dopo l’intimazione dell’alt, il conducente ha abbandonato il veicolo a Klanec ed è fuggito, lasciando a bordo cinque cittadini cinesi.

Il secondo inseguimento: sei migranti turchi a bordo

Il secondo episodio si è verificato nei pressi di Risnik, con una dinamica simile. Anche in questo caso, il passeur è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre a bordo della Hyundai Tucson si trovavano sei cittadini turchi.

L’Opel Insignia e l’arresto dell’uzbeko

Pochi minuti dopo, una Opel Insignia è stata intercettata dalla polizia slovena mentre fuggiva in direzione di Črni Kal. Qui, il conducente ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga con i migranti a bordo, eccetto un cittadino turco che è rimasto sul posto. Infine, alle 22:00, la polizia è riuscita a fermare un uzbeko, ora sotto interrogatorio per ricostruire i legami della rete criminale.

Indagini in corso: caccia ai passeur in fuga

Le autorità slovene stanno lavorando per risalire ai responsabili e individuare i membri della rete che gestisce questi traffici. L’incremento dei “taxi game” dimostra come la criminalità organizzata si stia adattando ai nuovi controlli e continui a sfruttare rotte alternative per il traffico di migranti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook