A partire da mercoledì 12 febbraio, tre uffici postali in Friuli-Venezia Giulia chiuderanno temporaneamente per consentire lavori di ristrutturazione. Gli interventi riguarderanno le sedi di Dignano (via San Gallo), Clodig (via Roma, Grimacco) e Verzegnis (via Udine), che saranno sottoposte a un piano di ammodernamento volto a migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza dei clienti.

Un progetto per la digitalizzazione dei servizi

Le tre sedi rientrano nell’ambito del programma “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane per facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti. L’iniziativa mira a ridurre il digital divide e a rafforzare la coesione economica e sociale nei piccoli centri.

Dove recarsi durante i lavori

Durante la chiusura temporanea, i residenti potranno usufruire degli sportelli attivi nei paesi limitrofi. Ecco le soluzioni previste per ciascun comune interessato:

Dignano : i cittadini potranno rivolgersi all’ ufficio postale di Carpacco , in via Pasini (circa 5 km di distanza). Lo sportello sarà operativo da giovedì 13 febbraio , con i seguenti orari: Martedì e giovedì: 8:20 – 13:45 Sabato: 8:20 – 12:45

: i cittadini potranno rivolgersi all’ , in (circa 5 km di distanza). Lo sportello sarà operativo da , con i seguenti orari: Clodig e Grimacco : i servizi saranno garantiti dall’ ufficio postale di San Leonardo del Friuli , in località Merso di Sopra (meno di 8 km). Gli orari di apertura saranno: Lunedì, mercoledì e venerdì: 8:20 – 13:45

: i servizi saranno garantiti dall’ , in (meno di 8 km). Gli orari di apertura saranno: Verzegnis : per usufruire dei servizi postali, i cittadini dovranno recarsi all’ ufficio di Tolmezzo , in via Carnia Libera 1944 , a circa 5 km. L’ufficio sarà aperto con orario continuato: Lunedì – venerdì: 8:00 – 19:05 Sabato: 8:20 – 12:35

: per usufruire dei servizi postali, i cittadini dovranno recarsi all’ , in , a circa 5 km. L’ufficio sarà aperto con orario continuato:

Disagi per i cittadini, ma servizi garantiti

La chiusura temporanea degli uffici postali potrebbe causare disagi ai cittadini, soprattutto per le fasce di popolazione meno abituate a spostarsi. Tuttavia, Poste Italiane assicura che i servizi saranno regolarmente erogati nelle sedi alternative, senza interruzioni significative.

Quando riapriranno gli uffici?

Al momento, non è stata comunicata una data ufficiale per la riapertura delle tre sedi. I cittadini sono invitati a consultare gli aggiornamenti direttamente sul sito di Poste Italiane o presso gli uffici postali limitrofi.

