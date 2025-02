Carabinieri in azione a scuola: controlli antidroga a scopo educativo

Ieri mattina, i carabinieri del comando di via Hermet hanno effettuato un controllo antidroga all’interno dell’Isis Da Vinci – Carli – Sandrinelli di Trieste. L’operazione, condotta in collaborazione con il Nucleo cinofili di Torreglia (Padova), ha visto l’impiego di un’unità cinofila per ispezionare gli spazi comuni dell’istituto scolastico.

Il ruolo di Garwin, il pastore tedesco dell’unità cinofila

Ad accompagnare i militari c’era Garwin, un esemplare di pastore tedesco addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti. Il cane ha lavorato in modo meticoloso, muovendosi tra gli studenti al momento dell’ingresso e setacciando alcune aree dell’istituto. L’esito del controllo è stato negativo: nessuna traccia di droga è stata trovata.

Un’operazione a scopo educativo

I carabinieri hanno sottolineato che l’obiettivo principale di questi controlli non è repressivo, ma preventivo ed educativo. “È fondamentale sensibilizzare i giovani sui pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti e promuovere una cultura della legalità“, si legge in una nota diffusa dal comando dell’Arma.

Il supporto della scuola e delle istituzioni

L’operazione si è svolta in totale collaborazione con la dirigenza scolastica e nel rispetto degli studenti. Le istituzioni educative sono parte attiva di queste iniziative, che mirano a rendere la scuola un ambiente sicuro e privo di minacce legate alla droga.

Legalità e prevenzione: un impegno costante

Questo genere di controlli rientra in un più ampio piano di prevenzione che vede impegnati i carabinieri nelle scuole del territorio. La presenza delle forze dell’ordine non vuole essere un deterrente fine a sé stesso, ma un mezzo per sensibilizzare i giovani e prevenire il problema della droga tra gli adolescenti.

L’operazione di ieri ha mostrato un segnale positivo: nessuna sostanza trovata, ma un messaggio forte e chiaro sull’importanza della legalità.

