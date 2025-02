Eva Pascoli, prima donna presidente dell’Ordine degli Psicologi FVG

Per la prima volta dalla sua costituzione nel 1989, l’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Friuli-Venezia Giulia sarà guidato da una donna. Eva Pascoli, 46 anni, è stata eletta all’unanimità presidente dell’Ordine, succedendo a Roberto Calvani, in carica negli ultimi due mandati. La neo presidente lavora come dirigente psicologa presso la SOC di Oncologia dell’ASUFC, sede di Udine.

Un mandato all’insegna della continuità e dell’innovazione

Tra le priorità della nuova presidenza spicca la volontà di garantire la continuità del Bonus Psicologo FVG, uno strumento fondamentale per fornire supporto a giovani e famiglie. Questa misura, nata da una collaborazione tra Ordine, Regione e ARDIS, ha già dimostrato la sua efficacia e il suo valore per la comunità.

Altro punto chiave del programma è il rafforzamento del Comitato Pari Opportunità, che continuerà a lavorare per la promozione di equilibrio di genere e inclusione all’interno della categoria. Grande attenzione verrà data anche ai temi della Psicologia scolastica e della figura dello Psicologo di base, strumenti essenziali per la prevenzione e il benessere psicologico della popolazione.

Supporto agli iscritti e formazione continua

Un aspetto centrale della nuova presidenza sarà il potenziamento del Servizio agli iscritti, che offrirà informazione e formazione professionale in collaborazione con l’Ordine Nazionale, consulenza gratuita per supporto legale, amministrativo e contabile, convenzioni dedicate per facilitare l’avvio della libera professione e tutela della specificità professionale per garantire la qualità del servizio psicologico.

Le parole della nuova presidente

Nel suo primo discorso da presidente, Eva Pascoli ha espresso grande emozione per la fiducia ricevuta: “È una fiducia che mi commuove, ha qualcosa di sacro”. Ha poi sottolineato l’importanza di dare visibilità alla professione e di sensibilizzare la cittadinanza alla cultura psicologica attraverso mezzi di informazione, contatti con le istituzioni e collaborazioni con l’Università.

Infine, ha evidenziato la necessità di coinvolgere maggiormente gli psicologi e le psicologhe nella vita dell’Ordine, ricordando che “la metà degli aventi diritto non ha espresso il proprio voto”. Il suo obiettivo è creare un Ordine in cui i professionisti siano orgogliosi di appartenere, lavorando in sinergia e attraverso gruppi di lavoro per portare avanti progetti concreti.

Un futuro di crescita per la professione

Con un programma ambizioso e il supporto della sua squadra, Eva Pascoli si prepara a guidare l’Ordine con un approccio innovativo e inclusivo. La sua elezione segna un cambiamento storico e apre nuove prospettive per la professione in Friuli-Venezia Giulia.

