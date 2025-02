Le correnti nordorientali secche e stabili provenienti dalla depressione che sabato interesserà l’Italia settentrionale si sposteranno rapidamente verso sud, portando un rafforzamento dei venti di Bora sulle zone costiere e orientali. Nelle giornate successive, l’influenza di masse d’aria continentali determinerà un calo delle temperature, soprattutto nei settori a ridosso dei rilievi.

Previsioni per sabato 15 febbraio

Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con possibili nubi basse nel fondovalle tarvisiano. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora sostenuta, con raffiche che a Trieste potranno ancora raggiungere i 100 km/h al mattino, in graduale attenuazione nel pomeriggio. Le temperature in pianura oscilleranno tra -2°C e +2°C per le minime e tra 7°C e 10°C per le massime. Lungo la costa, i valori minimi saranno compresi tra 0°C e +4°C, mentre le massime si assesteranno tra 5°C e 8°C. Lo zero termico si collocherà intorno ai 500 m sulle zone orientali e attorno ai 1000 m in quelle occidentali.

Previsioni per domenica 16 febbraio

Nella prima parte della giornata sono attese condizioni di cielo variabile o nuvoloso per nubi a quota medio-alta, con persistenza di nubi basse e foschia nel Tarvisiano. Sulla costa continuerà a soffiare Bora moderata, soprattutto a Trieste. Nel pomeriggio, si potrebbe assistere a una maggiore presenza di sole su tutte le zone. Le temperature minime in pianura andranno da -3°C a 0°C, mentre le massime saranno comprese fra 7°C e 10°C. Sulla costa, i valori minimi varieranno tra -1°C e +2°C e quelli massimi tra 5°C e 8°C.

Tendenza per lunedì

La giornata di lunedì sarà caratterizzata da cielo sereno su pianura e costa, mentre sui rilievi potrà persistere qualche nube bassa. La zona del Tarvisiano si confermerà la più fredda, con possibili condizioni di foschia nei fondovalle. I venti rimarranno prevalentemente di Bora moderata, localmente più fredda e sostenuta a Trieste e sul Carso. Durante il giorno, lo zero termico si attesterà attorno a 800-1000 m. Le temperature in pianura oscilleranno tra -2°C e +2°C per le minime e tra 6°C e 9°C per le massime; sulla costa, invece, si prevedono valori minimi compresi tra 0°C e +3°C e massime tra 5°C e 7°C.

Consigli per il weekend

Il fine settimana sarà dunque caratterizzato da temperature in calo e da venti di Bora che, soprattutto a Trieste, potranno risultare particolarmente intensi. Si raccomanda prudenza lungo le zone costiere e nei fondovalle esposti alle raffiche di vento. Domenica, specie nel pomeriggio, le schiarite saranno più frequenti, mentre sulle aree interne montane permarranno nubi basse. Lunedì si prospetta sereno su pianura e costa, con clima asciutto ma ancora rigido nelle prime ore della giornata.

Fonte Osmer FVG

