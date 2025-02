La Regione Friuli-Venezia Giulia punta a rilanciare il settore della frutticoltura locale con un bando da 1,5 milioni di euro, destinato a PMI impegnate nella produzione agricola primaria. L’obiettivo è incentivare l’ampliamento delle superfici coltivate e la realizzazione di nuovi impianti, introducendo specie pregiate in grado di intercettare meglio le richieste di un mercato in crescita.

Un sostegno concreto agli agricoltori

L’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, ha spiegato che questo bando favorisce sia l’espansione delle aree frutticole sia l’innovazione attraverso l’inserimento di nuove colture, come ciliegio, castagno, noce e nocciolo.

Grazie a questa misura, le imprese agricole potranno beneficiare di un contributo per realizzare impianti arborei di almeno un ettaro. Nel nuovo bando, inoltre, il limite massimo concedibile per singola azienda sale a 300mila euro.

Nuove specie ammesse e incentivi più alti

Oltre alle specie già incluse come actinidia (kiwi), melo, pero, olivo e pesco, è stato esteso il contributo all’impianto di ciliegio, castagno, noce e nocciolo. Per il kiwi rosso e giallo, il costo massimo ammesso è stato aumentato a 60mila euro per ettaro, rispetto ai 50mila euro precedenti. L’aiuto copre una percentuale della spesa ammissibile: 60% se il richiedente è un giovane agricoltore, 40% negli altri casi.

Importi e modalità di presentazione della domanda

La spesa massima ammissibile è pari a 300mila euro a domanda, con limiti minimi e massimi specifici per ogni tipologia di coltura. Una volta pubblicato il bando, le domande andranno presentate entro il 31 marzo via PEC all’ispettorato agricoltura, utilizzando i moduli disponibili sul sito della Regione.

I risultati del bando 2024

A testimonianza dell’efficacia di questo strumento, dal bando 2024 sono già state finanziate 31 domande per la realizzazione di circa 76 ettari, così suddivisi:

25 ettari di actinidia

28 ettari di melo

18 ettari di olivo

3 ettari di pero

3 ettari di pesco

Questi dati confermano la volontà della Regione Friuli-Venezia Giulia di continuare a investire nel settore, agevolando gli agricoltori nell’adozione di nuove specie e tecniche agronomiche in linea con le tendenze di mercato.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook