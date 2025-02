Spilimbergo entra nell’élite dei “Borghi più belli d’Italia”

La cittadina di Spilimbergo, situata in provincia di Pordenone, ha ottenuto un importante riconoscimento: l’ingresso ufficiale nell’esclusivo club dei “Borghi più belli d’Italia”. Questo traguardo è stato raggiunto dopo un’attenta valutazione che ha confermato il rispetto dei 72 requisiti richiesti per l’ammissione.

I criteri per entrare nell’associazione

L’associazione “I Borghi più belli d’Italia” seleziona con grande cura le località che ne fanno parte. Tra i criteri fondamentali per l’ingresso figurano:

L’integrità del tessuto urbano , senza modifiche invasive o degradanti.

, senza modifiche invasive o degradanti. L’armonia architettonica tra edifici pubblici e privati.

tra edifici pubblici e privati. La vivibilità del borgo , garantendo spazi e servizi per residenti e visitatori.

, garantendo spazi e servizi per residenti e visitatori. La qualità artistico-storica del patrimonio edilizio.

del patrimonio edilizio. L’erogazione di servizi adeguati ai cittadini.

Inoltre, per far parte della prestigiosa associazione, i comuni devono versare una quota associativa annuale. Al momento, meno del 5% dei comuni italiani rientra in questa élite, con circa 400 borghi selezionati su un totale di circa 8.000.

Il sindaco: “Un punto di arrivo e un nuovo inizio”

Soddisfazione ed entusiasmo traspaiono dalle parole del sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli, che ha dichiarato:

“Siamo particolarmente orgogliosi di entrare a far parte dei Borghi più belli d’Italia, considerando questa giornata sia il punto di arrivo della nostra politica di valorizzazione dell’arte, della storia e delle eccellenze spilimberghesi, sia il punto di partenza di una nuova fase di promozione integrata assieme alla rete regionale degli altri borghi.”

L’obiettivo del comune è ora quello di creare itinerari turistici coordinati e eventi in rete con le altre località friulane, in modo da valorizzare al massimo il patrimonio storico e culturale della regione.

Il valore aggiunto di Spilimbergo: la Scuola di Mosaico

Anche il presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, ha espresso il suo apprezzamento per l’ingresso di Spilimbergo:

“L’ingresso di Spilimbergo rappresenta un arricchimento per il nostro patrimonio artistico e culturale. La Scuola di Mosaico è un’eccellenza a livello mondiale, che contribuisce a valorizzare il borgo all’interno della rete regionale del Friuli Venezia Giulia e di quella nazionale.”

Fondata nel 1922, la Scuola Mosaicisti del Friuli è considerata un’eccellenza unica nel suo genere, capace di attrarre studenti e visitatori da tutto il mondo. Il prestigio di questa istituzione contribuisce in maniera significativa al valore artistico e culturale di Spilimbergo.

Un’opportunità di crescita per il turismo locale

L’inserimento di Spilimbergo nei “Borghi più belli d’Italia” rappresenta una grande opportunità per il turismo locale. Questo riconoscimento potrà favorire:

Un incremento del numero di visitatori interessati alla storia e all’arte.

interessati alla storia e all’arte. Una maggiore valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico .

. Un rafforzamento dell’economia locale , grazie al turismo culturale.

, grazie al turismo culturale. Una maggiore visibilità nazionale e internazionale.

Con questa nuova appartenenza, Spilimbergo si conferma una delle mete più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, capace di offrire un’esperienza autentica tra arte, tradizione e cultura.

