Lavoro, 140 posti disponibili al recruiting day di San Daniele del Friuli

Il territorio del Sandanielese si conferma fulcro di nuove prospettive lavorative, offrendo 140 posti in ben 13 aziende operanti nei settori del manifatturiero e dei servizi. L’occasione per incontrare direttamente le imprese è il Recruiting day del 19 marzo a San Daniele del Friuli, un evento organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di San Daniele e l’Agenzia per il lavoro Manpower.

Un sistema rinnovato e potenziato

Come evidenziato dall’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, l’obiettivo principale è favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Grazie a un sistema di servizi pubblici riorganizzato, l’Amministrazione regionale punta a sostenere le imprese nel reclutamento di figure professionali specializzate e, contemporaneamente, a facilitare l’accesso dei cittadini a nuove opportunità occupazionali.

Le aziende coinvolte

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, sono stati illustrati i diversi profili ricercati da tredici aziende del territorio:

Acciaierie Venete (Buia): manutentori elettrici, manutentori meccanici e operai generici

(Buia): manutentori elettrici, manutentori meccanici e operai generici Amb (San Daniele): manutentori elettromeccanici, operai di produzione e addetti magazzino

(San Daniele): manutentori elettromeccanici, operai di produzione e addetti magazzino Besser Vacuum (Dignano): addetti montaggio e addetti macchine semiautomatiche

(Dignano): addetti montaggio e addetti macchine semiautomatiche Consorzio del prosciutto di San Daniele : operai addetti alle fasi di lavorazione prosciutti, addetti alla linea affettamento, operai qualificati, responsabili di produzione, addetti alla selezione prosciutti e impiegati commerciali Italia-estero

: operai addetti alle fasi di lavorazione prosciutti, addetti alla linea affettamento, operai qualificati, responsabili di produzione, addetti alla selezione prosciutti e impiegati commerciali Italia-estero Lima Corporate-Enovis (San Daniele): capoturno produzione CNC, operatori macchine a controllo numerico, operatori collaudi e controllo qualità

(San Daniele): capoturno produzione CNC, operatori macchine a controllo numerico, operatori collaudi e controllo qualità Freud (Fagagna): operai di produzione, magazzinieri, manutentore elettromeccanico

(Fagagna): operai di produzione, magazzinieri, manutentore elettromeccanico Friulforgia (Sedegliano): addetto qualità/ambiente/sicurezza, tornitori, fresatori, manutentore elettromeccanico

(Sedegliano): addetto qualità/ambiente/sicurezza, tornitori, fresatori, manutentore elettromeccanico Hosta Italia (Dignano): impiegati, manutentori, magazzinieri

(Dignano): impiegati, manutentori, magazzinieri Hpf Srl (Forgaria nel Friuli): addetti stamperie, impiegato tecnico, product&process engineer, product/cad specialist

(Forgaria nel Friuli): addetti stamperie, impiegato tecnico, product&process engineer, product/cad specialist Pulitecnica Friulana Group (Udine): addetti pulizie, manutentori, apo area facility

(Udine): addetti pulizie, manutentori, apo area facility Pratic Spa (Fagagna): addetti alle diverse lavorazioni, impiegati commerciali, marketing e R&S

(Fagagna): addetti alle diverse lavorazioni, impiegati commerciali, marketing e R&S PrimaCassa Credito cooperativo (Martignacco): assistenti alla clientela e consulenti bancari

(Martignacco): assistenti alla clientela e consulenti bancari S.P. Automation (Buja): addetti documentazione manualistica, progettista elettrico, programmatore Plc e robotica, tecnico trasfertista automazione e Automation engineer

Come partecipare al Recruiting day

Gli interessati a prendere parte alla giornata di reclutamento dovranno inviare il proprio curriculum entro l’11 marzo. Per candidarsi è disponibile i link “MI CANDIDO” sul sito ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nella pagina dedicata all’evento, dove è possibile selezionare una o più aziende per le quali presentare la propria candidatura.

Un evento dall’alto potenziale

L’incontro rappresenta un’ottima occasione per conoscere le imprese e sostenere colloqui preliminari. Le realtà del territorio aspettano di incontrare professionisti pronti a mettersi in gioco. Un’esperienza che conferma il buon funzionamento del sistema di reclutamento pubblico in Friuli-Venezia Giulia e la volontà di valorizzare il capitale umano presente in regione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook