Stop ai mezzi pubblici per 24 ore: sciopero nazionale il 24 febbraio

Il 24 febbraio sarà una giornata complessa per chi utilizza il trasporto pubblico. Il sindacato USB Lavoro Privato ha indetto uno sciopero nazionale, coinvolgendo anche il Friuli Venezia Giulia. La segreteria regionale dell’USB ha aderito alla protesta, che interesserà sia il trasporto urbano di Udine, sia le corriere extraurbane gestite da Arriva Udine S.p.A.

Uno stop a livello nazionale

L’astensione dal lavoro non riguarderà solo la nostra regione, ma interesserà anche altri settori del trasporto pubblico nazionale. In alcuni casi, lo stop potrà coinvolgere anche le ferrovie e altri servizi di mobilità locale, aumentando i disagi per chi si sposta quotidianamente.

Orari garantiti

Nonostante lo sciopero, alcune fasce saranno comunque coperte per limitare i disagi a studenti e lavoratori. I mezzi circoleranno regolarmente:

dalle 6:00 alle 9:00 (orario di punta per studenti e lavoratori);

(orario di punta per studenti e lavoratori); dalle 12:00 alle 15:00 (fascia di rientro per chi studia o lavora).

Per tutto il resto della giornata, a partire dalle 2:00 del 24 febbraio fino alle 2:00 del 25 febbraio, i mezzi pubblici resteranno fermi.

Chiusura di uffici e officine

Oltre allo stop dei mezzi, anche gli impianti fissi, come officine e uffici, rimarranno chiusi per l’intera giornata. Saranno comunque attivi i numeri verdi di assistenza clienti:

800 052 040 per chiamate da rete fissa;

per chiamate da rete fissa; 040 97 12 343 per chiamate da rete mobile.

Possibili ripercussioni sul traffico

Con i mezzi pubblici fermi, si prevedono disagi alla viabilità cittadina, con un aumento del traffico privato nelle ore di punta. Gli utenti abituali del trasporto pubblico sono invitati a organizzarsi per tempo e valutare soluzioni alternative.

