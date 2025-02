Bollette sempre più alte: il Fvg tra le regioni più costose

Il Friuli-Venezia Giulia è la seconda regione italiana per costo delle bollette del gas. Secondo un’analisi di Facile.it, nel 2024 le famiglie friulane hanno pagato in media 1.608 euro per il riscaldamento, una cifra di poco inferiore a quella registrata in Emilia-Romagna (1.613 euro), la regione più costosa.

Questi costi elevati sono probabilmente dovuti alle temperature rigide del territorio e alla forte dipendenza dal gas per il riscaldamento domestico. In confronto, il Veneto risulta essere la regione più economica, con una spesa media di 1.605 euro all’anno.

Elettricità: il Fvg sotto la media nazionale

Se il Friuli-Venezia Giulia spende più della media nazionale per il gas, la situazione cambia per l’energia elettrica. Nel 2024, le famiglie friulane hanno speso in media 781 euro all’anno, un valore inferiore alla media nazionale di 791 euro.

Tuttavia, la spesa complessiva per le utenze domestiche nella regione supera i 2.389 euro all’anno, un dato che preoccupa i cittadini, soprattutto alla luce dei recenti aumenti dei costi energetici registrati a inizio 2025.

Preoccupazione politica e richieste di intervento

Sulla questione interviene la segretaria regionale del PD, Caterina Conti, che evidenzia il rischio che molte famiglie e piccole imprese non riescano a sostenere l’aumento delle bollette. “Il Governo dice di stare lavorando al problema, ma ancora non si vedono soluzioni concrete“, sottolinea Conti, sollecitando interventi adeguati all’entità degli aumenti.

Proposte per una transizione energetica più equa

Anche Valentina Francescon, componente della segreteria regionale del Partito Democratico, interviene denunciando “il peso della speculazione e il mancato disaccoppiamento dei prezzi“. Propone quindi una campagna informativa più efficace sulle alternative di mercato e misure concrete per aiutare i cittadini.

In particolare, suggerisce che la Regione Friuli-Venezia Giulia utilizzi le risorse disponibili per favorire gli investimenti in impianti di energia pulita, come fotovoltaico, solare e geotermico. Inoltre, sottolinea la necessità di anticipare le somme necessarie per alcune fasce di reddito, evitando che solo chi ha disponibilità economica possa accedere ai contributi.

“La transizione energetica non deve ricadere sulle spalle di chi ha meno, creando ulteriore disparità sociale“, conclude Francescon.

Verso un futuro energetico più sostenibile

Il tema del costo dell’energia continua a essere centrale per le famiglie e le imprese del Friuli-Venezia Giulia. Con bollette del gas tra le più alte d’Italia, l’attenzione si concentra su possibili interventi governativi e regionali per mitigare l’impatto economico e favorire la transizione verso fonti energetiche rinnovabili.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook