Emergenza smog a Pordenone: stop ai caminetti e limiti alla circolazione

La mancanza di precipitazioni e la conseguente stagnazione degli inquinanti stanno peggiorando la qualità dell’aria in provincia di Pordenone. Per fronteggiare la situazione, a partire da venerdì 21 febbraio e fino a nuova comunicazione, entrano in vigore una serie di restrizioni anti-smog previste dal piano di intervento emergenziale.

I provvedimenti riguardano i comuni di Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento e Zoppola.

Limiti alla temperatura negli edifici

Una delle principali misure riguarda la regolazione della temperatura interna degli edifici. I limiti da rispettare sono:

Massimo 20°C in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e sportive;

in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto e sportive; Massimo 18°C in edifici adibiti ad attività industriali e artigianali.

Sono esentati da questa misura gli edifici con classe energetica B o superiore, nonché ospedali, cliniche, case di riposo, centri diurni, scuole e abitazioni con persone affette da malattie croniche.

Stop ai caminetti e ai fuochi all’aperto

Per ridurre le emissioni di particolato, viene vietato l’uso di impianti di riscaldamento a legna (ciocchi o pellet), a meno che non siano l’unico sistema di riscaldamento dell’edificio o dotati di marcatura CE con specifiche caratteristiche emissive.

Inoltre, è assolutamente vietato accendere fuochi all’aperto, compresi falò e bruciature di sterpaglie.

Limitazioni alla circolazione dei veicoli

Per quanto riguarda il traffico, a Pordenone sono già in vigore restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti nei periodi dal 15 ottobre al 7 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo, dalle 16:00 alle 20:00, esclusi i sabati.

Affidamento al senso di responsabilità

Nonostante le misure restrittive, va sottolineato che non sono previsti controlli specifici per verificarne il rispetto. L’appello è quindi rivolto ai cittadini, invitati ad adottare comportamenti responsabili per tutelare la salute pubblica e migliorare la qualità dell’aria.

