Meteo FVG, ultimo weekend di febbraio tra foschie e nubi. Ecco cosa aspettarsi

L’anticiclone che domina la nostra regione assicura ancora stabilità atmosferica, ma nel corso del fine settimana l’arrivo di un debole fronte atlantico favorirà l’afflusso di correnti più umide dai quadranti occidentali. Questo comporterà foschie in pianura e un lieve aumento della nuvolosità, soprattutto sui settori sud-orientali.

Sabato 22 febbraio fra nebbie e nubi in progressivo aumento

Nella giornata di sabato 22 febbraio, si prevede un cielo poco nuvoloso sulla zona montana e sui settori occidentali, mentre a sud-est la copertura sarà da nuvolosa a coperta, specie nel pomeriggio.

In pianura, le temperature minime oscilleranno fra -1 °C e 2 °C, con massime comprese tra 9 °C e 11 °C. Sulla costa, i valori minimi si attesteranno fra 3 °C e 6 °C, mentre le massime raggiungeranno i 9-11 °C. Durante la notte, potranno formarsi foschie o banchi di nebbia sulla pianura pordenonese, specialmente in direzione del confine con il Veneto.

Domenica 23 febbraio prevalenza di cieli variabili

La domenica si prospetta con un cielo in prevalenza variabile. Non sono previste precipitazioni importanti, ma le temperature rimarranno piuttosto miti. In pianura, le minime oscilleranno fra 0 °C e 3 °C, mentre le massime si collocheranno tra 10 °C e 13 °C. Lungo la costa, sono attesi valori minimi tra 5 °C e 8 °C e massimi tra 9 °C e 12 °C.

Tendenza per lunedì: ancora variabilità

Anche lunedì sarà caratterizzato da cielo in prevalenza variabile, con la possibilità di foschie o nebbie su pianura e costa nelle prime ore del mattino. Le temperature minime in pianura si aggireranno tra 2 °C e 5 °C, le massime fra 11 °C e 14 °C. Sulla costa, i valori minimi andranno da 6 °C a 9 °C, quelli massimi fra 9 °C e 12 °C.

Consigli per il fine settimana

Prestare attenzione alla guida nelle prime ore del mattino, a causa di foschie e nebbia;

nelle prime ore del mattino, a causa di e Vestirsi a strati per gestire al meglio l’escursione termica tra mattina e ore centrali della giornata;

per gestire al meglio l’escursione termica tra mattina e ore centrali della giornata; Approfittare del clima mite di sabato pomeriggio e domenica per attività all’aperto, tenendo comunque uno sguardo alla variabilità.

Fonte Arpa FVG

