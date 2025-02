La Amerigo Vespucci a Trieste, tutti gli appuntamenti imperdibili

L’Amerigo Vespucci sta per fare il suo ingresso a Trieste in quella che si preannuncia una straordinaria occasione di promozione per l’intero Friuli-Venezia Giulia. Il veliero, simbolo di tradizione e prestigio per la Marina Militare Italiana, approderà in Riva del Mandracchio sabato prossimo, rimanendo ormeggiato fino a martedì 4 marzo. Le visite guidate si sono rivelate un vero successo: tutti i posti disponibili sono infatti andati esauriti in breve tempo, a dimostrazione di un forte interesse per questo evento unico.

Un’occasione per promuovere il Made in Italy

Durante la conferenza stampa di presentazione, il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come l’arrivo della Vespucci rappresenti una vetrina irripetibile per mostrare le eccellenze del Made in Italy e, in particolare, quelle del Friuli-Venezia Giulia. Grazie a PromoTurismoFVG, all’interno del Villaggio Italia sarà possibile scoprire e degustare i prodotti tipici locali con l’etichetta “Io Sono Friuli-Venezia Giulia”, insieme ad altri articoli di prestigio del panorama italiano.

Eventi collaterali: Barcolana speciale, Frecce Tricolori e Fanfara

A rendere ancora più suggestivo il weekend, ci sarà un’edizione speciale della Barcolana, la storica regata triestina che accompagna l’arrivo della Vespucci con un migliaio di imbarcazioni di vario genere, comprese barche a motore e a remi, pronte a scortarla. Inoltre, gli spettatori potranno ammirare l’esibizione delle Frecce Tricolori e quella della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, regalando un tocco di spettacolarità in più alle giornate triestine.

Il “Villaggio Italia”

Da Molo Bersaglieri a Molo Audace, il “Villaggio Italia” offrirà un’area dedicata ai prodotti tipici, uno spazio per lo street food, la presenza di diversi negozi, aree di sponsorizzazione e punti di ristoro. Qui, i visitatori potranno scoprire le specialità regionali, acquistare souvenir e intrattenersi in un contesto dinamico e innovativo, in linea con lo spirito di questo importante appuntamento.

Friuli-Venezia Giulia protagonista degli eventi internazionali

Durante la presentazione, l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini ha ricordato come il Friuli-Venezia Giulia si stia affermando sempre più come palcoscenico ideale per manifestazioni di caratura nazionale e internazionale, dai grandi eventi sportivi a quelli musicali e culturali. Nel giro di pochi giorni, infatti, la regione ospiterà non solo l’arrivo dell’Amerigo Vespucci, ma anche i Mondiali Juniores di sci alpino a Tarvisio e il fitto programma di iniziative legate a GO!2025, la Capitale europea della Cultura. Questi appuntamenti condividono un unico filo conduttore: alzare sempre di più l’asticella della qualità e dell’offerta turistica.

Le istituzioni coinvolte

Alla conferenza stampa hanno preso parte anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il comandante della Capitaneria di porto di Trieste Luigi Del Prete, il comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste Gianluca Migliozzi e il presidente della società velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz. In videocollegamento, è intervenuto l’amministratore delegato di Difesa e Servizi Luca Andreoli, ribadendo il valore strategico di queste iniziative nel consolidare la visibilità internazionale della regione.

