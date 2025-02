L’arte di incantare: Gasp Illusionist si racconta

CERVIGNANO DEL FRIULI, NIMIS – Silvan, Alexander, Tony Binarelli: nomi che chi ha qualche anno di più ricorda con piacere ed un sorriso incondizionato allorquando si meravigliava dell’impossibile davanti a mamma tv (tempi in cui la volgarità non era ancora diventata moda) al cospetto delle mirabolanti quanto incredibili gesta di questi signori negli anni della fanciullezza, spesso in lunghissime domeniche pomeriggio.

“Sì, sono nomi straordinari, ho iniziato con loro si può dire e poi ho avuto anche il piacere di collaborare negli anni con Binarelli, dopo aver studiato da autodidatta e incontrato grandi esperti che mi hanno aiutato a crescere, migliorarmi, perfezionarmi, come il grande Luis Signorelli, direttore artistico delle più importanti navi da crociera”. Sono le parole di Gasp Illusionist, che ricorda la scintilla che fece scaturire questa sua passione, diventata negli anni professione, mestiere.

“Ho iniziato quasi trent’anni fa” intercala il nostro protagonista “ma se pensiamo che il grande Silvan, il gentleman dell’illusionismo da Venezia, ha ottantasette anni e ancora si esibisce, nutro la ferma consapevolezza che la magia mantenga perennemente giovani!”

Richiestissimo in feste private, matrimoni, sagre, casinò, sarà protagonista con L’arte di incantare magic show domenica 2 marzo a Cervignano: “sarà uno spettacolo completo di magia e intrattenimento pensato per incantare famiglie e bambini. Coadiuvato da mia moglie Paola, che mi fa anche “da cavia” venendo ora segata a metà, ora bruciata (sempre sotto forma d’illusione, sia chiaro!) condurrò gli spettatori in un viaggio tra miraggi sorprendenti, momenti di comicità e pura meraviglia e dove l’impossibile… diventa realtà!”

Gasp, e anche qui i più attenti avranno scovato l’ispirazione del nome d’arte da leggendari fumetti, promette uno “show per famiglie che comprende tutti i generi dell’illusionismo, dalle colombe che compaiono e scompaiono, ad interventi di mentalismo, giochi che coinvolgeranno il pubblico, magia scenica, il tutto con un unico imperativo: l’ironia, anzi, l’autoironia perchè “non sono David Copperfield!” ci tiene a sottolineare, ancora una volta col sorriso.

“Uno spettacolo sì old school ma con una parte innovativa ed un’altra – altrettanto fondamentale! – poetica, innovando nella tradizione per una serata assolutamente spensierata, perchè il mio fine è far divertire la gente, alleggerire il quotidiano con un po’ di spensieratezza!” Ma anche riflettendo su come il potere nel passato abbia utilizzato le ipnosi di massa, la tecnica della distrazione e delle apparizioni/sparizioni per manipolare l’opinione pubblica, ci aggiungiamo noi. E forse non solo nel passato.

In agenda:

L’arte di incantare magic show

Domenica 2 marzo ore 17

Sala Aurora di via mercato, 1

Cervignano del Friuli

Ingresso libero, in collaborazione con il Ricreatorio di Cervignano

Prenotazioni su: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-larte-di-incantare-magic-show-1216172026269

Spettacolo di magia per bambini

Sabato 1 marzo ore 17

al Carnevale di Nimis

Ingresso libero senza prenotazione

