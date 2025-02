La Polizia di Stato e Despar Nord hanno unito le forze per promuovere un’importante campagna contro la violenza di genere e per la prevenzione delle truffe agli anziani. L’annuncio è stato dato alla presenza dell’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che ha sottolineato come sia fondamentale puntare sulla prevenzione e sull’informazione per proteggere i cittadini prima che diventino vittime di reati.

L’impegno di istituzioni e aziende private

Secondo Roberti, la prevenzione è essenziale per evitare che le persone subiscano reati che, in molti casi, non vengono neppure denunciati per vergogna o timore. Se da un lato il lavoro delle Forze dell’ordine è determinante per contrastare i crimini, dall’altro il coinvolgimento delle aziende private aggiunge valore sociale alle attività di informazione e sensibilizzazione. Despar Nord, in questo senso, rappresenta un attore fondamentale, essendo capillarmente presente in Friuli-Venezia Giulia e in tutto il Nordest.

Materiali informativi e focus sugli anziani

Nel corso della campagna verranno distribuiti due opuscoli dal titolo “La violenza non è un atto d’amore – Non sei sola” e “Occhio alle truffe”. Le brochure mirano a informare le donne su come riconoscere segnali di potenziale pericolo e a mettere in guardia gli anziani dalle sempre più frequenti truffe, spesso condotte attraverso i canali digitali. L’obiettivo è offrire consigli pratici, numeri utili e suggerimenti per chiedere aiuto in modo tempestivo.

Prevenzione come strategia vincente

Il messaggio principale, ribadito dall’assessore Roberti, è che la prevenzione può fare la differenza: ogni nuovo strumento di comunicazione rappresenta un’opportunità in più per raggiungere le potenziali vittime, offrendo loro informazioni chiare e la consapevolezza di non essere sole. Progetti come quello realizzato da Polizia di Stato e Despar Nord dimostrano come la sinergia tra enti pubblici e privati possa rafforzare il tessuto sociale e tutelare i cittadini.

Un segnale di vicinanza al territorio

Attraverso questa iniziativa, Polizia di Stato e Despar Nord ribadiscono il loro impegno “in difesa dei cittadini”, mostrando che la sicurezza non è solo questione di controllo, ma anche di vicinanza e ascolto. Distribuire opuscoli informativi nei punti vendita permette di raggiungere un ampio bacino di utenza, spesso quello più esposto e meno informato su violenza di genere e truffe. In questo modo, l’azione di contrasto diventa un vero e proprio gesto di responsabilità sociale a beneficio di tutta la comunità.

