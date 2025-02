Recruiting day a Pordenone, un’occasione imperdibile per giovani e over 50

Il Recruiting day organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Pordenone e l’Agenzia per il Lavoro Maw, promette di essere un’importante vetrina per giovani, laureati e over 50 in cerca di un nuovo impiego. L’appuntamento è fissato per martedì 26 marzo a Pordenone e coinvolgerà ben 14 aziende del territorio, pronte a offrire 250 opportunità di assunzione. Per chi desidera entrare in contatto diretto col mondo del lavoro, sarà un’occasione preziosa per sostenere colloqui di selezione e dare una svolta al proprio percorso professionale.

Un’iniziativa strategica per il mercato del lavoro

Secondo l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, il Recruiting day rappresenta un evento fondamentale per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Grazie alla collaborazione tra istituzioni e aziende, l’obiettivo è creare un punto di riferimento concreto per quanti cercano occupazione o desiderano migliorare la propria posizione lavorativa, evidenziando le reali esigenze del tessuto economico locale.

Apertura internazionale con Eures

Per garantire la più ampia partecipazione, anche dall’estero, il Servizio alle Imprese della Regione si avvarrà delle piattaforme dell’Unione Europea attraverso il programma Eures, che promuove la ricerca di lavoratori a livello internazionale. Questa scelta strategica punta ad attrarre candidature qualificate e a far conoscere le potenzialità del territorio pordenonese oltre i confini regionali e nazionali.

Come partecipare: candidature entro il 18 marzo

Sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Fvg si trovano tutte le informazioni aggiornate riguardo alle aziende partecipanti, ai profili ricercati e alle modalità di candidatura. Gli interessati dovranno inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 18 marzo 2025 per poter accedere ai colloqui di selezione. Presentarsi preparati e con un CV aggiornato sarà fondamentale per cogliere quest’occasione di sviluppo professionale.

Opportunità per giovani, laureati e over 50

La varietà di profili offerti e la presenza di numerose aziende rendono l’evento adatto a neodiplomati, laureati e anche a chi vanta un’esperienza pluriennale, come gli over 50. L’obiettivo è fornire reali sbocchi lavorativi in settori diversi, in linea con le richieste del mercato e le competenze dei candidati.

Perché partecipare

Contatto diretto con i recruiter delle aziende: colloqui immediati;

con i recruiter delle aziende: colloqui immediati; Supporto istituzionale : Regione e Comune di Pordenone al fianco dei candidati;

: Regione e Comune di Pordenone al fianco dei candidati; Visibilità internazionale : grazie al programma Eures;

: grazie al programma Eures; Opportunità concrete: 250 posizioni aperte in 14 aziende locali.

L’invito è rivolto a tutti coloro che, in cerca di un nuovo lavoro o di un primo impiego, vogliano cogliere l’opportunità di presentare il proprio profilo a imprese serie e strutturate. Il prossimo 26 marzo Pordenone sarà il luogo dove far incontrare competenze, aspirazioni e futuro professionale.

