Open Dialogues 2025, “totem parlanti” installati a Udine

Udine si veste di novità grazie ai grandi totem, ai QR code e agli adesivi di direzione che stanno comparendo tra le vie della città. Sono il preludio di Open Dialogues for the Future 2025 (Odff2025), la manifestazione promossa dalla Camera di Commercio di Pordenone-Udine in collaborazione con The European House-Ambrosetti, in programma giovedì 6 e venerdì 7 marzo. L’evento, diretto scientificamente da Federico Rampini, proporrà un dialogo aperto sui temi della geopolitica, dell’economia e dell’innovazione.

La rete di dialoghi nel nuovo logo

Il logo rinnovato, con i suoi fili intrecciati rossi e blu, rappresenta un sistema di scambi, confronti e conversazioni che si snoderanno nelle due giornate. È proprio questa “rete” il filo conduttore di Odff2025, dove esperti, accademici, leader d’impresa e rappresentanti istituzionali si confronteranno sulle sfide globali di un mondo in rapida trasformazione.

Programma e sedi dell’evento

L’evento è articolato in quattro location già allestite con materiale promozionale:

Camera di Commercio in piazza Venerio

in piazza Venerio Chiesa di San Francesco (ingresso da Largo Ospedale Vecchio)

(ingresso da Largo Ospedale Vecchio) Fondazione Friuli (via Gemona)

(via Gemona) Auditorium Sgorlon dell’Università di Udine (via Margreth)

Si partirà giovedì 6 marzo, al mattino, dalla Chiesa di San Francesco, con un focus dedicato allo scenario geopolitico tra conflitti globali e relazioni internazionali. Nel pomeriggio, alla Fondazione Friuli, verrà approfondito lo scenario geo-economico dell’Europa, focalizzandosi in particolare su Italia, Francia e Germania, con una videointervista esclusiva all’ex direttore della Cia David Petreus.

La seconda giornata, venerdì 7 marzo, si aprirà nella sede camerale di piazza Venerio, con un’analisi sulle strategie internazionali e sulle dinamiche interne degli Stati Uniti, prestando attenzione anche ai rapporti economici tra Nord America e Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio, la manifestazione si concluderà all’Auditorium Sgorlon con uno spazio rivolto ai giovani, incentrato su innovazione e imprenditorialità.

Partner e patrocini

Regione Fvg, Comune di Udine e Fondazione Friuli sono partner dell’iniziativa, insieme all’Università di Udine, che quest’anno ospita una parte del forum. L’evento gode del patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Unioncamere. Tra i media partner figurano Corriere della Sera, Gruppo Nem, Rai Fvg e Ansa Fvg.

Iscrizioni e diretta streaming

I panel di Odff2025 saranno a ingresso libero, con prenotazione obbligatoria tramite il modulo online disponibile sul sito www.opendialogues.eu. I posti in presenza sono quasi sold out, ma per chi non riuscirà a prenotare è prevista la diretta streaming sul canale YouTube della Camera di Commercio (UP! Economia) e nella sezione “Diretta” del sito ufficiale. Il programma, in costante aggiornamento, è consultabile sempre sul portale dedicato.

L’hashtag ufficiale e i canali social

Per seguire e raccontare l’evento sui social basterà utilizzare l’hashtag #Odff2025. La Camera di Commercio di Pordenone-Udine promuoverà contenuti su YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn, mentre The European House-Ambrosetti diffonderà aggiornamenti attraverso X e LinkedIn. L’obiettivo è creare un dialogo digitale aperto che rispecchi lo spirito di Open Dialogues for the Future 2025.

