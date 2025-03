ASU fioretto femminile Under 12 campione d’Italia 2025

Le giovani fiorettiste dell’Associazione Sportiva Udinese (ASU) hanno conquistato il titolo di campionesse d’Italia Under 12, imponendosi al Grand Prix Kinder Joy of Moving a squadre, tenutosi a Baronissi (Salerno). La squadra, composta da Allegra Parussatti, Elena Peres, Penelope Stoppani e Beatrice Guo Yu, ha scritto una pagina importante nella storia della scherma bianconera, battendo le favorite e dimostrando grande carattere.

Il trionfo: vittorie su Mestre e Firenze

Le giovanissime schermitrici dell’ASU hanno superato con determinazione due delle squadre più temibili del torneo. Prima hanno sconfitto il Club Scherma Mestre, dato per favorito, con un punteggio di 36-31. Successivamente, nella finale contro il Circolo Scherma Firenze Roberto Raggetti, hanno conquistato l’oro dopo un acceso confronto punto a punto, terminato 36-33.

«È un grandissimo risultato – ha dichiarato il tecnico Fabio Zannier, che allena la sezione fioretto assieme a Fritz Gutierrez – non solo per queste piccole atlete, ma per tutta la società. Un traguardo mai raggiunto prima in questa categoria.»

Un successo che conferma la crescita della scherma ASU

Negli ultimi anni il fioretto bianconero ha collezionato risultati di prestigio. Nel 2023, il team “Giovanissimi” si era già laureato Campione d’Italia a squadre, mentre lo scorso anno Tiziano Sartogo aveva conquistato l’oro individuale. Il presidente dell’ASU, Alessandro Nutta, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra e della qualità del settore giovanile: «Continueremo a investire nella scherma perché crediamo che il duro lavoro ripaghi sempre.»

Ottima prestazione anche per i Ragazzi/Allievi

L’ASU si è distinto anche nella categoria Ragazzi/Allievi, con il quartetto formato da Giovanni Peres, Tiziano Sartogo, Mattia Roberto Stel e Stefano Tonini, che ha conquistato un ottimo terzo posto, piazzandosi a pari merito con il Frascati Scherma. Anche l’altra squadra, composta da Samuele Pilutti, Filippo Presta e Zhang Boshao, ha dimostrato buone potenzialità, classificandosi 14ª.

Prossima tappa: Rovigo

Ora l’attenzione si sposta alla 2ª Prova del Grand Prix Kinder Joy of Moving, in programma il 12 e 13 aprile a Rovigo. Dopo questi eccellenti risultati, le giovani promesse dell’ASU cercheranno di confermare il loro valore e di regalare nuove emozioni alla società e ai tifosi.

L’Associazione Sportiva Udinese continua a dimostrare di essere un punto di riferimento per la scherma giovanile, grazie alla qualità della preparazione e alla passione dei suoi atleti e tecnici.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook