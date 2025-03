Castelli Aperti FVG 2025: storia, arte ed eventi in 19 dimore storiche

Torna Castelli Aperti FVG, l’evento che permette di scoprire il fascino di dimore storiche, parchi e castelli normalmente chiusi al pubblico. Il 5 e 6 aprile saranno 19 i manieri che apriranno le loro porte per svelare storia, architettura e antichi segreti. L’iniziativa, giunta a un nuovo appuntamento, continua a riscuotere successo tra appassionati di storia, turisti e famiglie in cerca di esperienze culturali uniche.

Una novità per l’edizione 2025: la Tenuta di Monastero Villa Ritter De Záhony

Tra le aperture spicca una new entry: la Tenuta di Monastero Villa Ritter De Záhony, situata nell’ex Monastero di Santa Maria di Aquileia, fondato nell’XI secolo. Questo sito storico ha attraversato secoli di trasformazioni, fino a divenire, nel 1850, una tenuta agricola sotto la famiglia Cassis-Faraone. Successivamente acquistata dalla famiglia Ritter de Záhony, oggi è gestita dalla settima generazione degli eredi.

La struttura sorge in un’area ricca di storia: prima della fondazione del monastero, qui si trovava una basilica tardo-romana, distrutta nel sacco di Aquileia del 452 d.C. da parte degli Unni di Attila. Durante il Medioevo, il monastero ebbe un ruolo centrale nella vita religiosa e sociale della regione, accumulando vasti possedimenti e influenzando il territorio circostante. Visitare questa dimora oggi significa ripercorrere secoli di storia attraverso le sue sale, i suoi giardini e le sue antiche mura.

Castelli visitabili in Friuli-Venezia Giulia

I castelli aperti sono distribuiti su tre province:

Provincia di Udine (15 castelli): tra cui Castello di Strassoldo di Sopra e di Sotto, Castello di Villalta, Castello di Tricesimo, Castello di Aiello e molti altri. Questi manieri rappresentano una testimonianza dell’epoca feudale e del potere delle famiglie nobili friulane. Il Castello di Aiello, in particolare, è noto per il suo fascino architettonico e per il suo legame con la storia della Serenissima Repubblica di Venezia.

Provincia di Pordenone (3 castelli) : si aggiunge il Palazzo d’Attimis Maniago , che ritorna dopo alcune edizioni di assenza. Il palazzo è un esempio di architettura nobile del XVII secolo, con sale affrescate e dettagli artistici unici.

: si aggiunge il , che ritorna dopo alcune edizioni di assenza. Il palazzo è un esempio di architettura nobile del XVII secolo, con sale affrescate e dettagli artistici unici. Provincia di Gorizia (2 castelli): tra cui la suggestiva Fortezza Rocca di Monfalcone, un importante baluardo militare che offre un panorama mozzafiato sulla costa adriatica e sul Carso.

Esperienze uniche tra arte, storia e rievocazioni

I visitatori potranno vivere un’esperienza unica grazie a visite guidate condotte da castellani e guide esperte, che racconteranno non solo la storia dei manieri, ma anche aneddoti tramandati nei secoli.

Non mancheranno eventi speciali, tra cui mostre d’arte, concerti, rievocazioni storiche, degustazioni e attività per bambini, rendendo la visita ancora più coinvolgente. Alcuni castelli ospiteranno artigiani locali e stand enogastronomici, dove si potranno assaggiare prodotti tipici della tradizione friulana, come formaggi, vini e dolci locali.

Informazioni pratiche

Le visite guidate partiranno all’inizio di ogni ora nei giorni dell’evento. Il costo di ingresso varia dai 7 ai 10 euro, con riduzioni per i bambini: 3,5 euro dai 7 ai 12 anni, gratuito sotto i 6 anni.

Si consiglia di prenotare in anticipo per evitare attese e assicurarsi un posto nelle visite guidate più richieste. Per scoprire il programma completo, gli orari e le modalità di visita, si può consultare il sito www.consorziocastelli.it o contattare il numero 328 6693865.

