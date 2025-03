Vanessa Incontrada torna a Udine con “Ti sposo ma non troppo”

L’8 e 9 marzo 2025 il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita il ritorno di Vanessa Incontrada, affiancata da Gabriele Pignotta, nella divertente e riflessiva commedia “Ti sposo ma non troppo“. Un’opera che esplora con ironia e intelligenza le dinamiche amorose e le sfide delle relazioni moderne.

Un cast d’eccezione per un racconto travolgente

Diretto e interpretato dallo stesso Gabriele Pignotta, lo spettacolo porta in scena quattro personaggi in bilico tra crisi sentimentali ed esilaranti equivoci. Oltre a Vanessa Incontrada, nel ruolo di Andrea, una donna delusa dall’amore, il cast vede Siddhartha Prestinari e Fabio Avaro, una coppia in crisi dopo 15 anni di matrimonio, e lo stesso Pignotta nei panni di Luca, fisioterapista divorziato che rifugge ogni impegno sentimentale.

Amore e risate: il cuore dello spettacolo

Attraverso un intreccio brillante, “Ti sposo ma non troppo” alterna momenti di comicità irresistibile a profonde riflessioni sulle relazioni di oggi. Tra scene esilaranti, gaffe inaspettate e colpi di scena, i quattro protagonisti si trovano a dover affrontare una domanda cruciale: siamo ancora capaci di amare e costruire legami duraturi?

Un testo tra leggerezza e profondità

Gabriele Pignotta, autore e regista, offre un racconto che mescola leggerezza e profondità, affrontando con ironia e sincerità i dubbi e le paure delle coppie contemporanee. La produzione è firmata da Artistiassociati – Centro di produzione teatrale, con scene di Alessandro Chiti, costumi di Rosalia Guzzo e musiche originali di Stefano Switala.

Biglietti e informazioni utili

Lo spettacolo ha già suscitato grande interesse e gli ultimi posti sono ancora disponibili. I biglietti si possono acquistare:

Presso la biglietteria del Teatro (via Trento 4, Udine) aperta dal martedì al sabato, dalle 16.00 alle 19.00 .

(via Trento 4, Udine) aperta . All’Infopoint di via Rialto 2/b , attivo per la vendita di biglietti e abbonamenti dal martedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30 .

, attivo per la vendita di biglietti e abbonamenti . Online su Vivaticket.it. Per maggiori informazioni: tel. 0432 248418 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00) o biglietteria@teatroudine.it.

