Sviluppo sostenibile, Fedriga indica la rotta con Cdp e Regioni

La collaborazione tra la Cassa depositi e prestiti (Cdp) e la Conferenza delle Regioni si rafforza, puntando a nuove opportunità di crescita per l’Italia. In occasione del III Incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni, il governatore del Friuli-Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha illustrato le prossime sfide e gli obiettivi di questo sodalizio, facendo leva su esempi virtuosi già avviati.

Un protocollo di collaborazione per accelerare l’infrastrutturazione

Secondo Fedriga, è fondamentale strutturare un protocollo che renda il rapporto con Cdp più stabile e più efficace. L’obiettivo è garantire tempi di accesso alle risorse più rapidi, così da accelerare i progetti infrastrutturali in tutte le Regioni. Grazie a un dialogo costante, Cdp può offrire non solo risorse economiche, ma anche competenze tecniche e supporto strategico per la crescita del territorio.

Un esempio virtuoso: hub di startup nella navalmeccanica

Tra le iniziative di successo citate da Fedriga spicca l’hub di startup dedicato alla navalmeccanica, nato dalla collaborazione tra Regione Friuli-Venezia Giulia, Cdp Venture Capital, Fincantieri e Friulia. Questo progetto innovativo punta a far crescere idee imprenditoriali orientate alla tecnologia navale e a rafforzare la competitività italiana sui mercati internazionali, generando sviluppo economico e nuove prospettive occupazionali.

Il ruolo fondamentale della Difesa per lo sviluppo

Nel suo intervento, Fedriga ha evidenziato come il settore della difesa sia cruciale non solo per la sicurezza nazionale, ma anche per tutelare gli interessi strategici dell’Italia a livello globale. La presenza di Fincantieri in Friuli-Venezia Giulia rappresenta un fiore all’occhiello per il Paese, capace di consolidare la leadership italiana nel panorama internazionale, con ripercussioni positive in termini di innovazione e competitività.

Energia e sostenibilità, una priorità per il futuro

Un altro tema chiave riguarda la sicurezza energetica. Fedriga ha sottolineato l’urgenza di ridurre la dipendenza energetica da Paesi terzi, evidenziando il nucleare di ultima generazione come possibile soluzione concreta. Per garantire all’Italia un approvvigionamento stabile e costi energetici sostenibili, è necessario un dibattito trasparente, fondato su dati e analisi razionali, in modo da far comprendere ai cittadini che il nucleare pulito costituisce un’opportunità più che una minaccia.

Prospettive di crescita e impegno condiviso

La sinergia tra Regioni e Cassa depositi e prestiti si pone dunque come leva strategica per superare le sfide del presente e garantire uno sviluppo sostenibile al sistema Paese. Dall’innovazione alle infrastrutture, dalla difesa all’energia, la condivisione di obiettivi e risorse può fare la differenza, consolidando il ruolo dell’Italia sul palcoscenico internazionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook