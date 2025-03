La scomparsa di Bruno Pizzul, voce storica dello sport italiano, ha lasciato un profondo vuoto in tutta la comunità. Nato e cresciuto in Friuli-Venezia Giulia, Pizzul è stato un simbolo di passione sportiva e un narratore capace di trasmettere in modo autentico l’anima di questa terra. Il suo contributo è stato celebrato con affetto in occasione dei funerali nel Duomo di Cormons, gremito di persone e di autorità, a testimonianza dell’enorme stima nutrita da tutti gli italiani.

Una tappa del Giro d’Italia nel suo ricordo

Proprio per onorare la figura di Bruno Pizzul, il governatore della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha annunciato che la prima iniziativa dedicata alla sua memoria sarà la 14ª tappa del Giro d’Italia, in programma il 24 maggio. Sarà l’occasione per unire sport e sentimento di appartenenza, in una giornata in cui l’intera Regione renderà omaggio al grande cronista friulano.

L’impegno della Regione e dell’assessore Zilli

All’indomani delle esequie di Pizzul, l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha sottolineato l’importanza di questa tappa non solo per la promozione del territorio, ma anche come ringraziamento a chi, come Pizzul, ha portato alto il nome del Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, la tappa ricorda anche un altro grande friulano, Enzo Cainero, promotore di tante emozioni legate al Giro d’Italia e artefice di eventi sportivi che hanno fatto la storia della Regione.

Il percorso del 24 maggio: Treviso – Nova Gorica/Gorizia

La 14ª tappa prevede la partenza da Treviso e l’arrivo sul confine italo-sloveno, a Nova Gorica-Gorizia, percorrendo 186 chilometri. Il percorso attraverserà Cormons, nel cuore del Collio, per poi valicare il confine e svilupparsi anche nelle colline del Brda sloveno. Con un dislivello complessivo di circa 1100 metri e due passaggi su un circuito di 13,8 chilometri tra Nova Gorica e Gorizia, la giornata promette di essere decisiva per i velocisti e per gli amanti degli arrivi in gruppo.

La tappa successiva: Fiume Veneto – Asiago

Il giorno dopo, il 25 maggio, il Giro d’Italia riprenderà con la sua 15ª tappa: Fiume Veneto – Asiago, 214 chilometri e un dislivello di 3900 metri. Sarà una frazione impegnativa, dedicata agli scalatori e agli uomini di classifica, che si sfideranno lungo ripide salite prima di un arrivo ad alta intensità.

Sport, valori e orgoglio friulano

Durante la presentazione della 14ª tappa, grande rilievo è stato dato anche agli esempi di sportività di Jonathan Milan ed Elena D’Agnese, capaci di trasmettere con i loro successi la stessa passione che Bruno Pizzul ha sempre veicolato con la sua voce. La speranza è che il Giro d’Italia continui a ispirare le nuove generazioni, stimolandole a scoprire la bellezza dello sport e dell’aggregazione.

Il passaggio della corsa rosa nel Collio e lungo i paesaggi friulani vuole essere un vero e proprio tributo alla storia, ai valori e alle persone che hanno saputo raccontare con orgoglio questa terra. A pochi giorni dall’avvicinarsi della grande sfida, il Friuli-Venezia Giulia si raccoglie nel ricordo di Bruno Pizzul, grato per la sua capacità di far sentire ogni spettatore parte di un’unica, grande passione.

