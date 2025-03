Massimo Rossetto, pizzaiolo pordenonese classe 1972, ha ricevuto il prestigioso titolo di Miglior Pizzaiolo dell’Anno assegnato dalla Guida Stellata Peperoncino Rosso. Un premio che celebra la sua creatività, dedizione e l’attenzione alla qualità delle materie prime, elementi che lo hanno reso un punto di riferimento per la pizza in Friuli-Venezia Giulia e oltre.

Una vita dedicata alla pizza

Rossetto ha iniziato il suo percorso nel ristorante di famiglia “La Passeggiata”, dove propose al padre di introdurre pizze dalla forma ovale. Ha affinato le sue competenze lavorando in locali rinomati come il Western House di Aviano, per poi avviare la sua prima attività nel 1999, “Gastronomia La Passeggiata”.

Negli anni ha sperimentato diverse tecniche e impasti, trovando il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. La svolta è arrivata nel 2016, quando insieme alla moglie Veronica Polotacchia ha aperto “L’Isola”, un locale che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, ha saputo affermarsi nel panorama gastronomico.

Il successo di “Quelli dell’Isola”

Nel 2024, Rossetto ha rilanciato il suo format con “Quelli dell’Isola”, consolidando il suo status tra i migliori pizzaioli d’Italia. Il locale ha ricevuto la prima Stella Peperoncino Rosso nel 2021, seguita da due stelle nel 2022. Nel 2023 ha ottenuto il Best Award di Pizza Expert, mentre nel maggio 2024 la Guida Peperoncino Rosso ha confermato le due stelle al locale.

L’arte della pizza secondo Massimo Rossetto

Con oltre 100 varianti di pizza e sette impasti diversi ogni settimana, il pizzaiolo di Polcenigo continua a stupire con creazioni uniche. Il segreto del suo successo? Innovare senza tradire l’autenticità, utilizzando solo ingredienti freschi, locali e di stagione.

A riconoscere il suo talento sono stati anche il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il Comune di Aviano, che gli hanno rivolto i loro complimenti per il traguardo raggiunto.

Un esempio per la ristorazione friulana

Il percorso di Massimo Rossetto dimostra che passione, qualità e innovazione sono le chiavi per emergere nel mondo della ristorazione. Il suo premio come Miglior Pizzaiolo dell’Anno non è solo un riconoscimento personale, ma un segnale dell’eccellenza gastronomica che il Friuli-Venezia Giulia può offrire.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook