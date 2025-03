Esportazioni Friuli-Venezia Giulia 2024: dati, settori e mercati

Nel 2024, le esportazioni delle imprese del Friuli-Venezia Giulia hanno raggiunto un valore di 19 miliardi di euro, registrando una variazione positiva dello 0,2% rispetto all’anno precedente. Un risultato che, seppur marginale, si distingue nel contesto nazionale e del Nordest, dove si è assistito a una contrazione rispettivamente del -0,4% e -1,5%. L’avanzo commerciale regionale è leggermente aumentato (+0,6%), grazie a una sostanziale stabilità nelle importazioni (-0,2%).

Settori trainanti e comparti in difficoltà

L’andamento complessivo dell’export regionale è stato il frutto di dinamiche settoriali opposte. Alcuni comparti chiave hanno subito forti cali, come i prodotti della metallurgia (-5,3%), i macchinari (-9,2%) e le apparecchiature elettroniche (-21,3%).

A bilanciare queste flessioni è stato il boom della cantieristica navale, che ha registrato una crescita del 46,9%, risultando decisiva per mantenere la stabilità complessiva dell’export. Senza il contributo del settore nautico, il saldo sarebbe stato ben più negativo, attestandosi a -5,2% (-900 milioni di euro).

Tra gli altri comparti di rilievo, si evidenziano un aumento delle esportazioni di prodotti alimentari e bevande (+8,7%) e una sostanziale stabilità del settore del mobile (-1%).

Le performance delle province

L’andamento dell’export non è stato uniforme nelle diverse province del Friuli-Venezia Giulia. Gorizia e Trieste si sono distinte con risultati positivi: Gorizia ha registrato un +24%, la miglior performance del Triveneto, mentre Trieste è cresciuta del +5,7%.

Al contrario, Udine e Pordenone hanno sofferto. Udine ha subito un calo del -7,8%, pari a oltre 600 milioni di euro in meno, mentre Pordenone ha registrato una lieve flessione dell’-1%.

La crescita nelle province costiere è legata alla forte espansione della cantieristica navale, mentre il calo a Udine è dovuto alla flessione dell’export di prodotti siderurgici e macchinari per impieghi speciali. Tra le province del Triveneto, solo Venezia ha registrato un risultato peggiore (-9%).

Dove vanno le esportazioni friulane?

A livello di destinazioni geografiche, il 2024 ha visto una flessione delle esportazioni verso i principali partner europei, con cali significativi in Germania (-6,7%) e Austria (-17,5%).

In controtendenza, si segnalano forti crescite nei seguenti mercati:

Regno Unito : +67,7%

: +67,7% Svizzera : +52,8%

: +52,8% cantieristica navale Polonia : +12,4%

: +12,4% Ungheria: +18,4%

Questi risultati positivi sono stati trainati in gran parte dalla cantieristica navale (per Regno Unito e Svizzera) e dai prodotti della metallurgia (per Polonia e Ungheria).

