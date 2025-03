Il futuro è green: FVG ai vertici nazionali per energie rinnovabili

Il Friuli-Venezia Giulia si posiziona tra le regioni italiane più virtuose nella transizione energetica. Secondo i dati del 2023, il FVG si classifica terzo in Italia per nuove installazioni di impianti rinnovabili, con un valore di 28,5 kW/km2, superato solo da Lombardia (39 kW/km2) e Veneto (36,8 kW/km2).

L’annuncio arriva dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, che ha sottolineato il ruolo strategico della regione nel settore.

Il ruolo della diversificazione energetica

Secondo Scoccimarro, la chiave del successo del FVG risiede nella diversificazione energetica, fondamentale per garantire una maggiore autonomia energetica. L’assessore ha evidenziato come sia necessario evitare estremismi e adottare un approccio che coniughi innovazione ed equilibrio.

“Oggi si parla di sostenibilità, ma forse il termine più giusto sarebbe responsabilità”, ha dichiarato Scoccimarro, sottolineando l’importanza di una politica energetica proattiva e lungimirante.

Comunità energetiche: FVG sul podio nazionale

Il Friuli-Venezia Giulia non brilla solo per le nuove installazioni, ma anche per lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili (CER). Nel consuntivo 2024, la regione si è posizionata terza a livello nazionale con 28 Comunità energetiche attive, preceduta solo da Trentino-Alto Adige (33) e Veneto (31).

Le CER rappresentano un modello innovativo di produzione e condivisione dell’energia, favorendo la partecipazione attiva di cittadini, imprese ed enti locali nella gestione dell’energia rinnovabile.

Un futuro sostenibile per il Friuli-Venezia Giulia

I dati confermano che il FVG sta giocando un ruolo da protagonista nella transizione energetica italiana. L’impegno della regione si traduce in una crescente indipendenza energetica, riduzione delle emissioni e promozione dell’innovazione nel settore.

L’obiettivo è continuare su questa strada, potenziando le infrastrutture e favorendo ulteriori investimenti nel settore delle rinnovabili, per rendere il Friuli-Venezia Giulia un modello di sostenibilità e responsabilità energetica.

