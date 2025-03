Campi elettromagnetici in FVG: il report 2024 di ARPA FVG

L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli-Venezia Giulia (ARPA FVG) ha pubblicato i dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici per il 2024. Il report fornisce un quadro dettagliato delle misurazioni effettuate sugli impianti di telefonia mobile, un tema sempre più discusso con la diffusione della tecnologia 5G.

Nel corso dell’anno, i tecnici ARPA hanno eseguito 1525 misurazioni distribuite nelle province di Udine (740 misure), Pordenone (468 misure), Trieste (144 misure) e Gorizia (173 misure). Le verifiche sono state condotte seguendo la norma tecnica CEI 211-7, considerando tutte le tecnologie presenti nell’area per calcolare l’esposizione complessiva ai campi elettromagnetici. Gli utenti possono consultare la localizzazione precisa dei punti di misura sul sito dell’ARPA FVG.

Nessuna criticità rilevata: livelli nei limiti

Il bollettino ufficiale conferma che, in tutte le misurazioni effettuate, non sono state riscontrate situazioni di criticità. Questo dato rassicurante testimonia l’efficacia delle attività di monitoraggio e controllo, garantendo la sicurezza della popolazione.

Controlli sulle stazioni radio-base e tecnologia 5G

Oltre al monitoraggio delle emissioni, ARPA FVG ha effettuato pareri preventivi e verifiche sugli impianti di telefonia mobile, in particolare per la tecnologia 5G. I dati relativi ai pareri emessi sono i seguenti:

700 MHz : 36 pareri

: 36 pareri 2600 MHz : 62 pareri

: 62 pareri 3500 MHz : 59 pareri

: 59 pareri 3700 MHz : 68 pareri

: 68 pareri 26 GHz: 2 pareri

Questi numeri evidenziano l’intensa attività di controllo dell’Agenzia per garantire il rispetto delle normative vigenti.

Nuovi valori di attenzione: cosa cambia?

Un aspetto rilevante emerso nel 2024 riguarda l’aggiornamento dei “valori di attenzione” introdotto a maggio dalla Legge 214/2023. Le principali modifiche sono:

Il nuovo valore di attenzione per le aree a permanenza prolungata è stato fissato a 15 volt per metro, rispetto ai 6 V/m precedenti. Il limite di esposizione, invece, è rimasto invariato a 20 volt per metro. L’aggiornamento normativo allinea l’Italia agli standard europei e permette di gestire al meglio l’incremento delle tecnologie di telecomunicazione.

Dati rassicuranti e monitoraggi costanti

Il monitoraggio dei campi elettromagnetici in Friuli-Venezia Giulia evidenzia un quadro rassicurante: nessun superamento dei limiti e controlli costanti da parte di ARPA FVG. Il nuovo quadro normativo introduce parametri aggiornati per una gestione più efficiente delle emissioni, garantendo la sicurezza della popolazione e la sostenibilità delle infrastrutture di telecomunicazione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook