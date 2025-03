Occupazione in crescita in FVG: più lavoratori, soprattutto donne

Il mercato del lavoro in Friuli-Venezia Giulia ha registrato nel 2024 un’importante crescita: secondo le elaborazioni Ires Fvg su dati Istat, gli occupati sono stati 527.500, con un incremento di 7.600 unità (+1,5%) rispetto al 2023 e di oltre 20.000 unità rispetto al 2018.

L’aumento dell’occupazione ha riguardato esclusivamente le donne, con una crescita del +3% (+7.000 unità), mentre la componente maschile è rimasta sostanzialmente invariata (+0,2%). Questo dato evidenzia un’importante evoluzione nel mercato del lavoro regionale, con una sempre maggiore partecipazione femminile.

I settori in crescita: trainano servizi e costruzioni

Il miglioramento dell’occupazione è stato sostenuto soprattutto dalla crescita nei settori delle costruzioni (+1.400 occupati) e, in maniera ancora più marcata, nelle attività dei servizi (+7.100 occupati, escluso il commercio e il settore turistico-alberghiero). Gli altri comparti produttivi, invece, hanno mantenuto una situazione stabile rispetto all’anno precedente.

Più contratti stabili e a tempo pieno

Rispetto al 2023, l’aumento dell’occupazione ha coinvolto sia i lavoratori indipendenti (+2.800 unità), che comprendono imprenditori, liberi professionisti e autonomi, sia i dipendenti (+4.800 unità). La crescita è stata trainata dall’aumento dei contratti a tempo indeterminato (+8.800 unità), che ha più che compensato la riduzione dei contratti a tempo determinato (-4.000).

Significativo anche l’incremento dell’occupazione a tempo pieno (+12.000 unità), accompagnato da una riduzione del lavoro part-time (-4.400 unità).

Dal punto di vista territoriale, le province che hanno registrato l’aumento più marcato degli occupati sono Gorizia (+2.700, pari a +4,8%) e Udine (+3.500, pari a +1,5%).

Sempre più lavoratori over 50

L’analisi per fascia d’età mostra che l’aumento dell’occupazione ha riguardato sia la classe 25-34 anni (+2.500 unità) sia, soprattutto, i lavoratori over 50 (+5.800 unità). Questa categoria rappresenta ormai il 42% del totale degli occupati, a fronte del 37,4% nel 2018. Di contro, la fascia intermedia 35-49 anni è in calo, passando dal 42% nel 2018 al 36,1% nel 2024, un trend influenzato dalle dinamiche demografiche.

Il tasso di occupazione continua a salire

Il tasso di occupazione regionale (15-64 anni) si è attestato al 69,8% nel 2024, segnando una crescita rispetto al 66,2% del 2018. Tuttavia, resta il più basso del Nordest (dove le altre regioni superano il 70%) e si colloca al sesto posto in Italia, con una media nazionale del 62,2%.

Il tasso di occupazione femminile è al 63,9%, inferiore solo a quello di Trentino-Alto Adige (67,2%) e Valle d’Aosta (68,4%). Tra gli uomini 35-54 anni, il tasso di occupazione supera il 90%.

Meno disoccupati e inattivi

Il numero di persone in cerca di lavoro è sceso a 23.900 unità, con una diminuzione di 900 unità rispetto al 2023. Questa flessione ha riguardato solo le donne, mentre la disoccupazione maschile è rimasta stabile.

Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,3% (5,1% per le donne, 3,7% per gli uomini), in calo rispetto al 4,6% del 2023.

Diminuiscono anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-6.100 unità, pari a -3%), con una riduzione della categoria di coloro che non cercano e non sono disponibili a lavorare (-5.100 unità). Anche le forze di lavoro potenziali, ovvero coloro che non cercano attivamente un impiego ma sarebbero disponibili a lavorare, sono quasi dimezzate negli ultimi anni.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook