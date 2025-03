Trieste ospita il recruiting day di Costa Crociere: candidature aperte

Costa Crociere, leader nel settore delle crociere, lancia un’importante campagna di assunzioni: 60 nuove figure professionali saranno selezionate nel corso di un Recruiting Day organizzato dai Servizi per il Lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia. L’evento si terrà a Trieste dal 15 al 17 aprile, offrendo a tanti candidati la possibilità di avviare una carriera a bordo delle navi della compagnia.

Le figure ricercate: quattro ruoli chiave a bordo

I profili richiesti per l’inserimento lavorativo sono quattro, con 15 posti disponibili per ciascuna posizione:

Cruise Staff (Animatore) : responsabile dell’animazione e dell’intrattenimento a bordo.

: responsabile dell’animazione e dell’intrattenimento a bordo. Future Cruise Consultant : consulente per la vendita di future crociere agli ospiti.

: consulente per la vendita di future crociere agli ospiti. Graphic Editor : responsabile della comunicazione visiva e del layout grafico.

: responsabile della comunicazione visiva e del layout grafico. Hospitality Operator: addetto all’accoglienza e all’assistenza clienti presso la reception della nave.

Un percorso di selezione e formazione garantito

I candidati selezionati saranno avviati a un percorso di formazione gratuita, volto a fornire competenze specifiche e i brevetti necessari per lavorare a bordo. Come sottolineato dall’Assessore al Lavoro Alessia Rosolen, “il 97% delle persone che completano la selezione e la formazione viene assunto da Costa Crociere”.

La selezione prevede tre fasi principali:

8 aprile: test linguistici scritti online. A seguire: test linguistici orali online. 15-17 aprile: colloqui e prove pratiche in presenza a Trieste.

I corsi di formazione, organizzati dalla Regione con Enaip FVG, avranno una durata compresa tra 438 e 555 ore e includeranno anche periodi di formazione presso enti accreditati fuori regione per ottenere le certificazioni richieste.

Requisiti per candidarsi

Per partecipare alla selezione è necessario possedere alcuni requisiti fondamentali:

Diploma di scuola secondaria di II grado o diploma professionale quadriennale .

. Conoscenza della lingua inglese (livello A2 o B1 a seconda della posizione).

(livello A2 o B1 a seconda della posizione). Per alcune figure, conoscenza di una seconda lingua straniera (francese, tedesco o spagnolo a livello B1 per consulenti e operatori, A2 per animatori).

(francese, tedesco o spagnolo a livello B1 per consulenti e operatori, A2 per animatori). Essere disoccupati e residenti o domiciliati in Friuli Venezia Giulia.

Contratti e prospettive di carriera

Dopo la formazione, Costa Crociere valuterà le assunzioni con contratti a tempo determinato di 4-6 mesi, rinnovabili. Questa esperienza rappresenta un’importante porta d’ingresso per una carriera stabile nel settore crocieristico.

Come candidarsi

Gli interessati devono inviare la candidatura entro il 1° aprile attraverso il portale regionale dedicato alle offerte di lavoro (ibit.ly/bfScX). Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Trieste al numero 040 3772877 o via email all’indirizzo ido.ts@regione.fvg.it.

Non perdere questa opportunità di lavorare viaggiando e vivere un’esperienza unica nel mondo delle crociere!

