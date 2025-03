Logistica, sinergia tra Ministero e Friuli-Venezia Giulia per rilanciare il trasporto su ferro

Nel panorama della logistica italiana, il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista di una strategia volta a sostenere e potenziare il trasporto ferroviario. Durante il seminario “Interventi per l’intermodalità e i territori”, svoltosi a Verona nell’ambito di LET Expo, l’assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha sottolineato l’importanza di collaborare con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per definire aiuti e incentivi finalizzati a tutelare la domanda di trasporto merci su ferro, colpita dalle interruzioni dovute ai cantieri del PNRR e dalle dinamiche geopolitiche che hanno ridotto le esportazioni, soprattutto verso la Germania.

Un piano per il 2027

“Quando nel 2027 avremo una linea contemporanea e moderna – ha spiegato Amirante – sarà fondamentale aver preservato gli operatori logistici, accompagnandoli in questo periodo di crisi. L’obiettivo è salvaguardare le realtà che operano nel settore ferroviario, in modo da essere pronti a gestire un volume di traffico consistente una volta completati i lavori sulle infrastrutture.

La piattaforma logistica integrata

L’assessore ha ribadito come sia decisivo percepire il Friuli-Venezia Giulia come un’unica piattaforma logistica, anche a livello nazionale. In quest’ottica è nata la cabina di regia regionale, istituita per coordinare investimenti e incentivi in maniera unitaria, dall’infrastruttura fino alla promozione dei servizi intermodali.

La spinta dell’Europa

Il Friuli-Venezia Giulia – insieme a Emilia Romagna, Trento e Bolzano – ha visto approvati progetti di intermodalità grazie ai corridoi TEN-T e si è distinto come esempio pionieristico in tema di logistica sostenibile. La capacità di utilizzare in modo strategico gli incentivi e di favorire sinergie tra porto e retroporto ha trasformato il territorio in un hub di riferimento. Trieste, Monfalcone e San Giorgio di Nogaro, uniti a poli intermodali e retroporti, costituiscono un sistema portuale coeso in grado di sostenere i flussi commerciali.

Nuove regole e semplificazione

La transizione verso un trasporto merci più competitivo si collegherà all’adozione di nuovi pacchetti di regole europee, previsti a partire dal 2026. Queste misure si concentreranno su semplificazione, digitalizzazione e incentivi. L’obiettivo è rimuovere le barriere esistenti e prevenire la creazione di altre, in particolare a livello normativo, sostenendo così la crescita del trasporto ferroviario.

Una legge regionale per la logistica

Per gestire al meglio gli investimenti privati all’interno di una piattaforma logistica pubblica già esistente, la Regione sta elaborando una nuova proposta di legge. Questa, ha spiegato Amirante, consentirà di coordinare i progetti e di evitare possibili criticità che possano influenzare negativamente il sistema logistico pubblico.

La strategia del Friuli-Venezia Giulia per rilanciare il trasporto ferroviario passa da incentivi mirati, visione unitaria e collaborazione stretta con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Grazie a questa sinergia, si punta a salvaguardare gli operatori del settore e a preparare il territorio a gestire il crescente flusso di merci con infrastrutture moderne, pronte a rispondere alle sfide della logistica del futuro.

